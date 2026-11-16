16.11.2026 | 13:23

Болницата, в която лежи шофьорът на Мазератито от Варна: Жив е!

От болничното заведение потвърдиха, че 25-годишният Феодор Василев е жив, но остава в реанимация с опасност за живота след тежкия инцидент.

Шофьорът, който катастрофира тежко с луксозен автомобил „Мазерати“ във Варна, е жив. Това потвърдиха от МБАЛ „Света Анна“ за телевизия „Евроком“. От лечебното заведение категорично отхвърлиха разпространените по-рано твърдения, че 25-годишният Феодор Василев е починал от нараняванията си.

Младият мъж е настанен в реанимация, като състоянието му остава критично и с реална опасност за живота. Той е получил множество тежки травми, включително фрактури на таза, ребрата и ръката, както и пневмоторакс.

Инцидентът стана вечерта на 14 ноември на бул. „Княз Борис I“. Мощният спортен автомобил е излязъл от пътното платно, удряйки се последователно в дърво, стълб и инвалидна рампа. При сблъсъка колата се е разцепила на две, като части от нея са паднали в близкия подлез заедно с водача. Според свидетелски разкази, автомобилът се е движил с много висока скорост, като някои очевидци предполагат скорост от около 150 км/ч.

Първоначално се появиха съобщения, че 25-годишният Феодор Василев е починал в болница след инцидента, но към момента лекарите продължават борбата за живота му.

Разследването на причините за тежката катастрофа продължава, като според очевидци в произшествието не са участвали други превозни средства.