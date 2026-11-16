16.11.2026 | 13:37
Скандал в БНТ: Катя Тодорова напусна „Панорама“ с многозначителен коментар
Журналистката обяви, че си тръгва по свое желание, за да остане свободен човек

Журналистката Катя Тодорова стана поредната емблематична фигура, която напусна Българската национална телевизия (БНТ). Досега тя работеше в предаването „Панорама“.

В емоционален пост Тодорова обяви, че напуска по собствено желание, тъй като има желание да бъде свободен човек.

„Човек е изборите , които прави. Тръгнах си не защото съм избрала друг проект или екип. Направих го заради себе си. Заради волята си на свободен човек. И защото понякога да имаш мир в душата е истинският отговор на всичко важно“, започва тя.

А по-нататък добавя: „…и сам да си – остани този , който искаш да бъдеш. Човек трябва да се държи за себе си даже, когато не знае как. Благодаря за шанса да бъда част от „Панорама“, да снимам репортажите и филмите, които исках. Всеки ден в журналистиката е битка да избираш свободата си и да я използваш за почтени цели. Никой не ти я дава. Тя е в голяма степен „себеупование“.

Катя Тодорова беше в екипа на „Панорама“ от 2010 г. насам като редактор и репортер. Там прави редица репортажи и документални филми. Преди това е работила и като репортер и водещ в БНР.

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