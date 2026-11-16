16.11.2026 | 13:21

„Законът ще се стовари с двойна сила“: МВР изхвърля полицая, убил 18-годишната Милена на пътя

Служителят е бил извън дежурство по време на инцидента, но е шофирал след употреба на алкохол

Ръководството на Главна дирекция „Гранична полиция“ изказа най-искрени съболезнования на семейството и близките на загиналото момиче при тежкия инцидент, причинен от техен служител. По случая вече е образувано следствено дело от Окръжния следствен отдел на Окръжната прокуратура, а полицаят е задържан, предава NOVA.

От МВР подчертаха, че няма да толерират подобно поведение. Още в деня след инцидента е издадена заповед за образуване на тежко дисциплинарно производство срещу служителя, който към момента е отстранен от длъжност. Очаква се той да получи най-тежкото предвидено в закона наказание – дисциплинарно уволнение.

„Законът ще се стовари с двойно по-голяма сила срещу служители, които извършват такива тежки нарушения и престъпления. Такива хора нямат място в нашето министерство“, заявиха от ръководството на дирекцията.

По време на инцидента граничният полицай е бил в законно установена почивка и не е изпълнявал служебните си задължения. Той е назначен в системата през 2021 година, като до момента не е имал провинения или наказания по Етичния кодекс и правилата на МВР.

Въпреки чистата му досегашна биография, от министерството са категорични, че управлението на моторно превозно средство след употреба на алкохол е недопустимо, особено когато е довело до фатален край. Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.