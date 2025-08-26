26.08.2025 | 22:03

Борисов и Пеевски обещали „Лукойл“ на Ердоган

Фидан Хакан лично ангажиран със сделката за бургаската рафинерия – ултивативно заповядал лидерът на ДПС да работи за тях

Бойко Борисов и Делян Пеевски са поели ангажимент да направят всичко възможно бургаската рафинерия на руската „Лукойл“ да попадне в ръцете на Реджеп Ердоган. Лидерите на ГЕРБ и ДПС са поели ангажимент пред Анкара да накарат Русия да продаде бизнеса си у нас на консорциум между азербайджанската държавна компания Socar и турския частен холдинг Cengiz, съобщиха правителствени източници. Срещу това предателство на българските интереси Борисов и Пеевски ще получат милиони комисионна чрез сложна схема на прехвърляне на собствеността на бензиностанциите „Газпром“, които наскоро станаха фиктивна собственост на ексдепутата от ГЕРБ Ивайло Константинов и черногореца Ранко Клачар.

През юли Делян Певески е бил привикан в Турция от външния министър Фидан Хакан, който е бивш шеф на разузнаването МИТ. Именно Хакан е човекът, койт преди 8 години изготви прословутия доклад на спецслужбата, уличаващ „Булгартабак“ и лично Пеевски в мащабна контрабанда на цигари в Близкия изток. От незаконния трафик са финансирани терористични организации, включително кюрдските сепаратисти в южната ни съседка. Тогава на Ахмед Доган и Делян Пеевски беше наложена забрана да влизат в страната, а българската тютюнева компания окончателно фалирана.

На срещата с ултимативен тон Фидан Хакан е съобщил на Пеевски, че Турция и Азербайджан искат заедно да купят бизнеса на „Лукойл“ в България и че той и висшето държавно ръководство (президентът Реджеп Ердоган) искат да работи сделката да стане факт. Човекът на турския президент припомнил, че в момента отношенията между Русия и Азербайджан са силно влошени, което можело да затрудни преговорите. Но България би могла да помогне като използва коза със „златната си акция“ в компанията, която има тежест при промяна на собствеността.

След връщането си в България Делян Пеевски нарежда на всички държавни контролни органи отново да обявят поредни мащабни проверки на руската компания.

Продажбата на бизнеса с нефтопродукти на Русия у нас е била причината и за неочакваната среща на Бойко Борисов с Реджеп Ердоган през май тази година. Тогава финансираните от ГЕРБ медии усложливо лансираха абсурдната теза, че двамата на обсъждали възможностите за предоговаряне на договора с „Богаш“.

В Измир има огромна рафинерия, която е собственост на азербайджанската SOCAR, С евентуалната покупка на бургаския „Нефтохим“ Турция би станала най-големият производител и износител на горива на Балканите, а България – напълно зависима от Анкара.

Източници на МИГNews.info обясниха, че с „Лукойл“ ще се случи онова, което сполетя „Булгартабак“ – разграбаване и фалит. Тютюневият холдинг, който беше в ТОП 10 на световните поизвоители на цигари, бе фалиран от Делян Пеевски в услуга на конкурентите. Икономисти прогнозират, че азерите и турците ще направят същото с бургаската рафинерия, ако тя попадне в ръцете им – ще я ликвидират, за да може техният нефтокомбинат да остане единственият в Черноморския регион.

Тук възниква въпросът какво печелят лидерите на ГЕРБ и ДПС от аферата? Според източници от парламента, ако Турция и Азербайджан купят „Лукойл – България“ от Русия, двамата ще получат щедра комисионна. Превъртането на милионите ще стане след като новите собственици на рафинерията купят на завишени цени бензиностанциите Газпром. Фиктивни собственици на веригата наскоро станаха бившият депутат от ГЕРБ Ивайло Константинов и черногорецът Ранко Клачар. Последният е съдружник на Радослав Венциславов Иванов, по-известен като „братовчеда Ради“ – роднината на Бойко Борисов от Банкя, който ръководи многомилионната му бизнес империя.