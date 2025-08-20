20.08.2025 | 12:24

Борисов: Аз поскъпване на живота не усещам

"Досега щях да съм сложил край на водната криза в Северна България", хвали се лидерът на ГЕРБ

Продължава изграждането на православния храм „Св. цар Борис“ в пловдивския район „Тракия“, чийто строеж започва преди повече от двадесет години, но дълго време е бил замразен.

През 2024 г. държавата отпусна 2 млн. лв. за възобновяване на строителните дейности, а на 24 октомври същата година пловдивският митрополит Николай отслужи молебен за успешното начало на строежа. След завършването си храмът ще бъде вторият православен храм в квартала.

Днес обектът бе посетен от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и митрополит Николай.

По време на посещението си Борисов коментира и въвеждането на еврото в България.

„Все повече българи се убеждават, че еврото не е страшно. Не усещам поскъпване на живота. Ползите от еврото ще се усетят явно през следващата година“, заяви той.

Безводието в страната

Бившият премиер засегна и темата за водната криза в страната, като я свърза с климатичните промени, предаде „Фокус“. „Промяната на климата е факт. Досега щях да съм сложил край на водната криза в Северна България. Оставихме милиарди във ВиК дружествата, но Асен Василев ги взе и ги раздаде за пенсии“, коментира Борисов.

В изказването си лидерът на ГЕРБ се спря и на международната сцена.

„Президентът Тръмп проведе една ювелирна операция. Направи много сложна среща с Путин. Имаше напрежение между САЩ и Европа, но то бе туширано след редицата срещи в Белия дом“, посочи той.

Борисов обърна внимание и на безопасността при използването на електрически тротинетки.

„Не виждам по каква работа малки деца се качват на тротинетки. Снощи се прибирам от работа, паркирам колата и виждам моите внуци така да ги карат, че… Взех им тротинетките и ги изхвърлих. Ако не го бях направил и след това, не дай си Боже, имаше инцидент, вината щеше да е моя“, каза още той.