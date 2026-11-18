18.11.2026 | 15:45

Уволненият скандален шеф на „Кауфланд“ спасил Ловния парк

Не е известно с какво ще се занимава Михаил Петров

Михаил Петров, скандалният шеф на „Кауфланд България“, който взриви обществото с изказването си, че ако компанията си тръгнела от страната, фалитът на КТБ щял да се стори на държавата като пролетен бриз, а актът на КЗК за 75 милиона евро глоба щял да стане на „пух и прах“ в съда, заема високия пост в компанията от края на лятото тази година. Рокадата идва, след като дотогавашният титуляр на поста – българинът Иван Чернев, е изтеглен от „Шварц груп“ в централата в Германия. След скандалното си изказване Петров бе отстранен от централата на компанията, която публично се извини за думите му.

Михаил Петров работи повече от 20 години за корпорацията, което му печели благословията на нейните шефове. Над 16 години той е финансов директор на магазинната мрежа у нас с въпросната марка, а след това оглавява IT компанията „Шварц Диджитс“, занимаваща се с програмирането и разработването на приложения за мобилни телефони, включително конкурентна на известната платформа за сигнали в Столичната община Call Sofia, кръстена Love’n park.

Петров, който е баща на 3 деца, има дар слово и често говори на различни корпоративни срещи. На една от тях той разказва по атрактивен начин за детството си, което преминало в столичния квартал „Червена звезда“, днес „Дианабад“. Нахаканият доскорошен шеф в „Кауфланд“ с носталгия връща лентата на спомените, когато с другите деца играели на фунийки. Правели ги от страниците на сп. „Жената днес“, което било единственото с гланцова хартия. Това пък правело фунийката по-тежка и подходяща да лети. Бил толкова амбициозен да улучва „противниците“ с фунийка, че веднъж дори прикрепил към нея карфица, която закрепил с лака за нокти на майка си.

Когато не стреляли с фунийки, децата се забавлявали в Драгалевската река, която наричали „лайнянка“ заради нечистотиите в нея. Често се бутали във водата, а вечер, като се приберели вкъщи, силно миришели.

След време Ловният парк се превърнал в катун за роми от Монтана, в непоносимо сметище. Общината махнала катуна, но в този момент нещо в душата на Михаил Петров се пречупило. И той решил, че облагородяването на Ловния парк ще бъде неговата мисия в живота. „Казах си, че имам една цел – да реша проблема на Ловния парк. Ако всеки от нас реши по един проблем, ще имаме 6,5 милиона проблема по-малко“, ентусиазирано разказва Петров.

Така със свои колеги айтита, които по думите му са много корави хора, започнали да извозват боклука. Първата година изнесли 9 контейнера, втората – 6, а третата 5. Извозили 120 кубика боклук. Регистрирали марка Love’n park, направили карта с трасета в него, включително за каране на велосипеди. Създали платформата за сигнали Love’n park и така спасили това великолепно място, в което расте прочутата 100-годишна секвоя, а дъновистите се събират на своята поляна.

Тази история Михаил Петров разказва като пример как се създава общност от хора и призовава участниците в корпоративните срещи да правят добри неща за хората, които обичат.

След напускането на шефското място Петров може би ще отдаде сили и енергия за други подобни каузи, а не е изключено да заеме пореден пост на компанията, но в Германия.