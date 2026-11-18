18.11.2026 | 15:41

Майката на Илон Мъск идва в България

Мей Мъск се очаква в София на 6 декември по покана, свързвана с криптопредприемача Антони Тренчев, а домакин на събитието ще бъде модната компания на майка му Илияна Алипиева

Мей Мъск, майката на милиардера Илон Мъск, се очаква да пристигне в България на 6 декември за светско събитие, зад чиято организация стои името на криптопредприемача Антони Тренчев. Домакин ще бъде MDL Group, модната компания на неговата майка Илияна Алипиева. Информацията съобщава „Труд news“, позовавайки се на свои източници.

Покани за събитието вече са изпратени до избрани представители на бизнеса и светските среди в София, твърди изданието. Подробностите около програмата и гостите засега не са публично обявени. Официално потвърждение за посещението от самата Мей Мъск или от организаторите също не е представено.

Любопитното в случая е семейната връзка между домакините и гостенката. Едната е майка на най-богатия човек в света, а другата стои зад една от познатите компании за луксозна мода в България. Илияна Алипиева развива MDL Group, докато синът ѝ Антони Тренчев придоби международна известност като съосновател на криптокомпанията Nexo.

Тренчев вече има опит в организирането на посещения на известни международни личности в България. През май 2025 г. Доналд Тръмп-младши пристигна в София за бизнес форум на Nexo, организиран от Антони Тренчев и Коста Кънчев. Посещението предизвика интерес заради контактите на американския президентски син с представители на българските политически и бизнес среди.

Според „Труд news“ международните контакти на криптопредприемача са допринесли и за предстоящото гостуване на Мей Мъск. Изданието припомня, че по-рано тази година Тренчев и Тръмп-младши са били забелязани заедно в Монако.

78-годишната Мей Мъск има собствена международна кариера като модел, диетолог и автор на книги. Тя продължава да участва в рекламни кампании, модни събития и публични срещи. През септември представи книгата си „Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age“, посветена на личните промени и професионалното развитие независимо от възрастта.

Предстоящата визита съвпада с друго развитие, свързано с фамилията Мъск. На 17 ноември Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията съобщи, че представители на SpaceX са провели разговори с вицепремиера Александър Пулев за изграждане на регионален комуникационен център в България.

Обсъждани са възможности за развитие на наземни станции за сателитната система Starlink, необходимата телекомуникационна инфраструктура и центрове за данни. Според министерството американската компания е заявила сериозен интерес България да се превърне в комуникационен център за региона.

Преговорите са част от усилията за привличане на американски инвестиции. Към момента няма обявен договор, конкретна инвестиционна стойност или срок за изграждане на съоръженията. Няма и данни посещението на Мей Мъск да е свързано с разговорите между държавата и SpaceX.

Мей Мъск не за първи път се появява в компанията на известни българи. През 2022 г. Дарина Павлова публикува своя снимка с нея от светско събитие по време на филмовия фестивал в Кан.

Дали на 6 декември в София ще пристигнат и други представители на фамилията Мъск, не е известно. Засега съобщената покана е за Мей Мъск, а конкретното място и програмата на събитието не са обявени.