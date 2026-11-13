13.11.2026 | 12:36

Бурният вятър помете София, дървета паднаха върху коли (снимки)

Вятърът запрати батут върху автомобил в „Овча купел“, събори строителни огради и откъсна мазилка от общежитие в Студентски град

Бурният вятър, който връхлетя София през нощта срещу петък, събори дървета, потроши автомобили и нанесе щети по сгради. Над 140 сигнала за паднали клони и дървета са постъпили в Столичната община до сутринта на 13 ноември. Десет аварийни екипа работят заедно с пожарната, за да разчистят улиците и да отстранят опасните предмети.

В кварталите „Стрелбище“ и „Драгалевци“ дървета са паднали върху паркирани автомобили. В „Овча купел“ силен порив е запратил батут върху кола, а в Студентски град парче мазилка се е откъртило от общежитие. Има и сигнал за отлепена топлоизолация на жилищна сграда.

„На този етап има влезнали много сигнали в системата на 112. Около 150 сигнала са за паднали дървета. Имаме за съборени и наклонени строителни огради. Обработват се приоритетните сигнали в централната част, главни улици и артерии, за да може хората да стигнат свободно до работа, до детски градини и училища. Контейнерите, които вятърът ги е бутнал, наместени са. Столичният инспекторат също е предвидил екипи и фирми, така че на този етап нямаме пострадали автомобили. Поне нямаме такива сигнали. Няма пострадали хора“, съобщи пред БНР Мария Тенева, ръководител на дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

Паднал покрив временно блокира пътя в района на Мало Бучино, а съборени дървета спряха трамваите по бул. „Цар Борис III“. Аварийните екипи разчистиха засегнатите участъци и движението беше възстановено. Към сутринта оставаха затруднения по трамвайна линия 11 в района на „Овча купел“.

За София е обявен жълт код за опасно силен вятър, като поривите се очаква да достигнат около 90 км/ч. Най-тежко е предупреждението за област Враца, където Националният институт по метеорология и хидрология обяви червен код. Оранжев код е в сила и за няколко области, сред които Бургас, Варна, Добрич и Ямбол.

По данни на общината към сутринта няма съобщения за пострадали хора. Екипите продължават да обработват сигналите, като първо освобождават основните пътни артерии и подходите към училищата и детските градини.