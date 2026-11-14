14.11.2026 | 23:21

Скандал! ДАНС се гаври с Ива Михайлова, заповядва й да даде интервю на Карбовски

Заплашили момичето, че е я лишат от лечение

Заплахи, контрол върху медийните участия и гаври с нуждата от лечение – имат ли българските служби пръст в случая на Ива Михайлова? Скандалът с ДАНС беше поставен от опозиционните лидери Иво Мирчев и Божидар Божанов в предаването на Цанов „Напред и нагоре.

Двамата представиха твърдения за заплахи, свързани с лечението и рехабилитацията на младата българка, както и за опити да бъде контролирано пред кои медии и журналисти тя може да говори. Най-тревожното в разказа е твърдението, че здравето на Ива може да е било използвано като средство за принуда. Според Мирчев Ива в получила предупреждение, че ако не се съобразява с определени указания, може да не получи необходимата рехабилитация.

В записа се появява и още по-смущаващо твърдение – че на Ива е било посочено да даде първо интервю пред Мартин Карбовски, а ако говори другаде преди това, съответното съдържание ще бъде изтрито.

Според Божанлов ДАНС действа чрез устни разпореждания, които оставят минимална документална следа и затрудняват установяването на отговорността. Това поставя няколко конкретни въпроса: кой служител е осъществил контакт с Ива Михайлова, какво точно ѝ е било казано, кой е разпоредил подобни действия и с чие разрешение са извършвани.

Мирчев и Божанов настояват да бъде установена самоличността на агента на ДАНС, за когото се твърди, че е упражнявал натиск върху младата жена, както и дали ръководството на агенцията е било информирано или е давало указания.

Ивайло Мирчев заяви, че той и Божидар Божанов са се ангажирали да съдействат за изясняването на случая. По думите му ангажиментът включва осигуряване на необходимата рехабилитация, юридическа защита и публичност, както и разследване на евентуалната намеса на ДАНС. Мирчев се закле, че въпросът няма да бъде ограничен до политически коментар, а ще бъдат предприети конкретни действия – включително търсене на съдействие от тримата евродепутати на политическата формация, обсъждане на случая във временна парламентарна комисия и поставяне на въпроси към премиера.

„Трябва да се стигне до дъното тука. Ние ще помогнем по всякакъв начин“, казва Мирчев в разговора. Той подчертава, че ще бъде проверявана не само евентуалната намеса на ДАНС, но и възможните връзки между представители на политическите среди, управляващите и медийни фигури.

Мирчев поставя и въпроса дали чрез подобни действия не се прави опит за използване на Ива Михайлова за политически или държавен пиар. Най-тежкият аспект на случая остава твърдението, че достъпът до медицинска помощ на Ива е бил обвързван с изпълнение на определени условия.

„Отделно стои въпросът за евентуалното участие на политически лица и посредници, както и за това дали ръководството на ДАНС е знаело за подобни действия. В демократична държава службите за сигурност не могат да действат извън закона, а предоставените им правомощия не могат да бъдат използвани за личен, политически или медиен натиск“, заяви Мирчев.

Ако се потвърди, че служители на ДАНС са заплашвали човек с лишаване от медицинска помощ, за да контролират поведението и публичните му изяви, това би било не просто институционален скандал, а изключително тежко посегателство срещу основни човешки права.