16.11.2026 | 8:06

DARA е на крачка от „Грами“! Bangaranga се бори за номинации

хитът ѝ от „Евровизия“ участват в предварителната селекция в четири категории, сред които „Песен на годината“ и „Най-добър нов изпълнител“

Днес става ясно дали DARA ще получи първите си номинации за престижните музикални награди „Грами“. Българската певица и песента ѝ Bangaranga, с която спечели „Евровизия“ през май, участват в предварителната селекция в четири категории. Американската Звукозаписна академия ще обяви официалните номинирани тази вечер, съобщава Нова телевизия. За DARA това е следващата стъпка към международно признание след успеха ѝ на европейския песенен конкурс.

Дарина Йотова, както е истинското име на изпълнителката, е предложена за разглеждане в категорията „Най-добър нов изпълнител“. Bangaranga участва в селекцията за „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро солово поп изпълнение“. Това все още не са официални номинации. Дали българското предложение е получило достатъчна подкрепа от гласуващите членове на академията, ще стане ясно при обявяването на резултатите.

Първият кръг на гласуването се проведе между 12 и 22 октомври. Членовете на Звукозаписната академия разгледаха подадените предложения и определиха кои изпълнители, автори и записи да продължат към следващия етап. Официалният списък ще бъде публикуван в 16 часа българско време, а специалното предаване за представянето на номинираните започва в 14:45 часа.

Успехът на DARA на „Евровизия“ даде международна популярност на песента. През октомври Bangaranga достигна и до унгарското телевизионно шоу „Sztárban Sztár“, където беше изпълнена от певицата София Адам.

България вече има свое място в историята на наградите. През 1990 г. албумът „Мистерията на българските гласове, част втора“ спечели „Грами“ за най-добър традиционен фолклорен запис. Това отличие остава сред големите международни признания за българската музика.

Победителите в 69-ото издание на наградите „Грами“ ще бъдат обявени на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис. Финалното гласуване е насрочено между 10 декември и 7 януари, когато членовете на академията ще определят носителите на статуетките.