16.11.2026 | 8:03

ПБ хитрува: Оттеглиха само половината промени в ТЕЛК

Управляващите нарушават конвенциите на ООН с потайното отнемане на права

Скандалът с потайно внесените промени, които орязват заплащането и трудовите права на личните асистенти, е далеч от финал, както вероятно си мислят от „Прогресивна България“. В петък, след 4 дни огромно напрежение сред хората с увреждания и техните близки, ПБ спря да сипе лъжи и грубости срещу опозицията и обяви, че изтегля промените в закона за личната помощ. Сега, след дъжд качулка, ще се почва дебат със засегнатите. Управляващите обаче премълчаха, че се отказват само от половината промени – тези, които се отнасят до договорите и заплащането на личните асистенти. Другите промени – в начина, по който ще се дава ТЕЛК, си остават на дневен ред, установи проверка на „Сега“.

Още в петък в проекта за личната помощ на парламентарния сайт се появи червена лента „оттеглен“. Промените в закона за здравето, които са част от същия пакет обаче, си стоят. Те променят начина, по който се определя степен на неработоспособност в България, като въвеждат комплексна оценка, задължение да се преценява функционален дефицит, възможност за самостоятелност в ежедневието и т.н. Въвеждат и някои големи и много смислени облекчения, които имат потенциал да пресекат поне част от опитите за измами – експертното решение вече ще се издава единствено по електронни документи от здравното досие на лицето в Националната здравноинформационна система.

Срещу промените в ТЕЛК също има голямо недоволство, което остана малко встрани миналата седмица. С тях има и друг голям проблем – те също не са обсъждани с хората с увреждания, защото бяха внесени в парламента през депутати, за да се заобиколи именно законовата процедура по обществения дебат. Петъчните изявления на Гълъб Донев, че оттеглят промените в личната помощ, не оставиха съмнение, че именно изпълнителната власт ги е писала, а прекият път за внасяне в парламента през главата на засегнатите се използва от години от всички правителства.

Този финт може да навлече на ПБ и международно внимание. Конвенцията за правата на хората с увреждания изисква решенията за тях да се вземат с тяхно участие. Сдружение „Мостове“ вече предупреди, че ще сезира международните институции за случващото се в момента в България. И те, и много други организации настояват всички промени да се изтеглят, за да се започне обществен дебат.

Провалът на промените поставя и един интересен въпрос, чийто отговор ще видим още днес – колко смятаха да спестят от хората с увреждания управляващите, докато ги заблуждаваха, че не намаляват, а увеличават заплащането им. В бюджет 2027 са записани 228,7 млн. евро икономии от ТЕЛК.