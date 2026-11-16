Пиян и дрогиран граничен полицай прегази момиче в 12-ти клас от Драгоман

Дванадесетокласничка на име Милена е загубила живота си след тежък пътен инцидент в Драгоман в ранните часове на 15 ноември 2026 година, съобщи ФОКУС от свои източници.

Към момента няма официална информация по случая от МВР. Тази сутрин са изискали записите от охранителните камери в Общината.

Трагедията се е развила около 5:10 часа на улица „Петрушин Мадов“, в непосредствена близост до заведение. По сведения на очевидеца момичето е било блъснато на пътното платно от автомобил, движещ се с приблизително 80 км/ч.

Около 8:00 часа към близките е постъпила информация, че ученичката е починала вследствие на получените травми. Като водач на превозното средство свидетелят посочва Емил Георгиев, за когото съобщава, че е служител на „Гранична полиция“, работил последно на ГКПП „Калотина“.

Пробата за алкохол е била висока, а тестът за наркотици – положителен. След като граничният полицай е блъснал момичето, хора от компанията й, с която е била в заведението, са го хванали и е настанал бой. Не е ясно дали той е присъствал на събитието преди фаталния удар.