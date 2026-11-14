14.11.2026 | 9:00
DARA покорява и Азия. Българската звезда излиза на историческия финал на „Евровизия“
Победителката от Виена ще изпълни специална версия на „Bangaranga“ в Банкок. Утре 11 държави ще се борят за първата титла на „Евровизия Азия“, а зрителите в България ще гледат шоуто от 15:30 часа

Българската певица DARA отново излиза на сцената на „Евровизия“, този път на хиляди километри от Европа. Победителката в песенния конкурс през 2026 година ще бъде специален гост на първото издание на „Евровизия Азия“, чийто голям финал ще се проведе утре, 14 ноември, в Банкок, Тайланд. Българската звезда ще изпълни специална версия на хита „Bangaranga“, с който донесе историческата първа победа на страната ни.

Според информация на Plovdiv24.bg DARA ще има и честта да връчи наградата на първия победител в азиатския конкурс. Организаторите официално потвърждават участието ѝ като специален гост и изпълнението на „Bangaranga“, но засега не са обявили публично кой ще връчи победния трофей.

Събитието ще се проведе в залата One Bangkok Forum и ще постави началото на нова глава в 70-годишната история на „Евровизия“. За първи път конкурсът ще събере на една сцена изпълнители от 11 азиатски държави, които ще се борят за отличието.

Сред участниците са представители на Тайланд, Южна Корея, Виетнам, Филипините, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Монголия, Бутан, Бангладеш и Непал. Победителят ще бъде определен чрез гласуване на професионални журита и зрителски вот.

За DARA поканата идва шест месеца след най-големия успех в кариерата ѝ. На 16 май 2026 година българската изпълнителка спечели 70-ото издание на „Евровизия“ във Виена с песента „Bangaranga“.

Тогава тя събра 516 точки и оглави едновременно класирането на професионалните журита и зрителския вот. Победата беше първа за България в историята на конкурса. Разликата от 173 точки пред втория в класирането се превърна и в рекорд за най-убедителна победа в състезанието.

Успехът превърна DARA в едно от най-разпознаваемите български имена на международната попсцена. От организаторите на „Евровизия Азия“ посочват, че нейното участие ще свърже юбилейното европейско издание с началото на новия конкурс.

На сцената в Банкок ще се появи и популярният тайландски изпълнител и актьор Jeff Satur. Водещи на събитието ще бъдат Woody Milintachinda и Cindy Bishop.

Големият финал започва в 20:30 часа местно време, което съответства на 15:30 часа в България. Шоуто ще продължи приблизително два часа и половина.

Българските зрители ще имат възможност да проследят събитието безплатно чрез официалния YouTube канал на „Евровизия“. Организаторите предвиждат и онлайн гласуване за публиката от останалата част на света.

Така само половин година след триумфа си във Виена DARA ще представи България на още една международна сцена. А утре вечер ще стане ясно кой изпълнител ще запише името си като първия победител в историята на „Евровизия Азия“.

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