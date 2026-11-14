DARA покорява и Азия. Българската звезда излиза на историческия финал на „Евровизия“

Българската певица DARA отново излиза на сцената на „Евровизия“, този път на хиляди километри от Европа. Победителката в песенния конкурс през 2026 година ще бъде специален гост на първото издание на „Евровизия Азия“, чийто голям финал ще се проведе утре, 14 ноември, в Банкок, Тайланд. Българската звезда ще изпълни специална версия на хита „Bangaranga“, с който донесе историческата първа победа на страната ни.
Според информация на Plovdiv24.bg DARA ще има и честта да връчи наградата на първия победител в азиатския конкурс. Организаторите официално потвърждават участието ѝ като специален гост и изпълнението на „Bangaranga“, но засега не са обявили публично кой ще връчи победния трофей.
Събитието ще се проведе в залата One Bangkok Forum и ще постави началото на нова глава в 70-годишната история на „Евровизия“. За първи път конкурсът ще събере на една сцена изпълнители от 11 азиатски държави, които ще се борят за отличието.
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