DARA покорява и Азия. Българската звезда излиза на историческия финал на „Евровизия“

Сред участниците са представители на Тайланд, Южна Корея, Виетнам, Филипините, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Монголия, Бутан, Бангладеш и Непал. Победителят ще бъде определен чрез гласуване на професионални журита и зрителски вот.

За DARA поканата идва шест месеца след най-големия успех в кариерата ѝ. На 16 май 2026 година българската изпълнителка спечели 70-ото издание на „Евровизия“ във Виена с песента „Bangaranga“.

Тогава тя събра 516 точки и оглави едновременно класирането на професионалните журита и зрителския вот. Победата беше първа за България в историята на конкурса. Разликата от 173 точки пред втория в класирането се превърна и в рекорд за най-убедителна победа в състезанието.

Успехът превърна DARA в едно от най-разпознаваемите български имена на международната попсцена. От организаторите на „Евровизия Азия“ посочват, че нейното участие ще свърже юбилейното европейско издание с началото на новия конкурс.

На сцената в Банкок ще се появи и популярният тайландски изпълнител и актьор Jeff Satur. Водещи на събитието ще бъдат Woody Milintachinda и Cindy Bishop.

Големият финал започва в 20:30 часа местно време, което съответства на 15:30 часа в България. Шоуто ще продължи приблизително два часа и половина.

Българските зрители ще имат възможност да проследят събитието безплатно чрез официалния YouTube канал на „Евровизия“. Организаторите предвиждат и онлайн гласуване за публиката от останалата част на света.

Така само половин година след триумфа си във Виена DARA ще представи България на още една международна сцена. А утре вечер ще стане ясно кой изпълнител ще запише името си като първия победител в историята на „Евровизия Азия“.