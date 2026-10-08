Демерджиев направи нови скандални разкрития за мантинелите и полетите на Пеевски

Дружеството, собственик на самолета, с който е летял в чужбина лидерът на ДПС Делян Пеевски, е било „захранено“ със заеми от фирми, които са печелили големи държавни поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Това обяви в четвъртък вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента. Изслушването му по темата за полетите и мантинтелите се случи след няколко неуспешни опита от страна на ДПС да го разпитат за това.

Сагата с полетите на Пеевски се точи от месеци. За последно в средата на септември Демерджиев и премиерът Румен Радев изнесоха данни, получени от службите в Малта. Според тях има 36 фактури, платени от българската фирма, собственик на самолета.

Оттогава ДПС правят всякакви опити да омаловажат изнесените данни. Пеевски дори обяви, че ако има фактури за неговите полети, ще си подаде оставката като партиен лидер. Оказва се, че документи наистина има, но не са на негово име.

Полети

Собственик на самолета, ползван от Пеевски, е фирмата „Спектрум Еър“ ЕАД. От нейно име са правени и плащанията за над 5 млн. евро за пътуванията му в чужбина към предишния собственик на машината – малтийска „Хиперион Авиейшън“.

В момента управител на „Спектрум“ е Илиян Йорданов, който е баща на настоящия посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Собственик на „Спектрум“ е друга фирма – „Глобус Сървис“ АД.

В миналото обаче като един от действителните собственици на „Спектрум“ е посочен пловдивският бизнесмен Гаро Мамасян. Той има участие в редица фирми и връзки с други дружества. Данните от Търговския регистър сочат, че е свързан с пернишката „КМВ-Системи за пътна безопасност“ чрез собственост в други дружества. КМВ е сред фирмите, които в съдружие са спечелили една от позициите в голямата държавна поръчка за мантинели, обявена през 2022 г.

През 2020 г. собственикът на самолета „Спектрум“ получава три заема. Първият е за 37 млн. лв. и даден от дружеството Ин3, собственост на Георги Самуилов. Вторият е от Общинска банка (12 млн. евро), а третият (600 хил. долара) от „Сън Яхтинг“, собственост отново на Мамасян.

Информацията за полетите на Пеевски идва след запитване на ГДБОП до малтийските служби от началото на юли. В изпратения отговор се посочва, че

малтийското дружество „Хиперион Авиейшън“ (предишният собственик на самолета) е получило плащания по 36 фактури, свързани с полетите на депутата. И тъй като „Спектрум“ е била финансирана със заеми от фирми, печелили в поръчката за мантинели, Демерджиев направи директна връзка.

Той посочи и още едно име – Георги Гетов, който също има връзка с дружеството КМВ като се явява управител на сдружение от три фирми, което също е сред победителите в търга за мантинели.

Мантинели

„Важното е да се отбележи, че едни и същи физически лица фигурират в компаниите, които са свързани с доставките и монтажа на мантинели и в компанията, която е придобила този самолет, впоследствие го е оперирала и по данните на малтийските служби е финансирала полетите„, заяви Демерджиев.

Поръчката от 2022 г. е проведена през пролетта, а няколко месеца по-късно са сключени и договорите с изпълнителите. Формално стойността на поръчката е за 253 мнл. лв. След това обаче започва сключване на анекси, чрез които търгът се оскъпява до 418 млн. лв. Анексите са сключвани през 2025 г. и са подписвани от шефа на АПИ.

Фиаско

Изслушването на Демерджиев беше фиаско, заяви Пеевски след като въпросите приключиха. Той посочи, че министърът не е показал нищо, а информацията била за разплащания между две фирми.

„Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи„, заяви лидерът на ДПС.

Депутатът Хамид Хамид пък посъветва министъра да провери кой е собственикът на фирма „Юпитер 05“, един от основните играчи по търговете за мантинели. Според Хамид това бил Ники Мантинелата, който пък е много близък с един от съветниците на премиера Радев.

Той поиска да се провери дали същият съветник не е чест гост в ловното стопанство на Ники Мантинелата, където хапвал еленско месо и съдействал договорите на фирмите да се индексират, за да им се платят повече пари от държавата. „Проверете близко обкръжение на министър-председателя, защото то ще ви потопи„, заяви депутатът.