19.03.2026 | 18:29

Демонтаж на олигархията и силна икономика: Радев представи приоритетите на „Прогресивна България“ (видео)

Коалицията залага на „реална промяна“ и икономически приоритети за повишаване на доходите

„Прогресивна България“ е отговор на очакванията на нашето общество за реална промяна. За справедливост и благоденствие. За общото желание на всички нас да живеем като европейци“, заяви Румен Радев на събитие, на което представи програмата на коалицията.

„Създадохме „Прогресивна България“ като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите в собствената им държава и бъдеще“, каза още той.

„Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички. Да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж. Да гарантира сигурност, достойни доходи и перспектива за развитие на всеки български гражданин“, заяви Радев.

За изпълнението на тези цели „Прогресивна България“ е разработила комплекс от приоритети и мерки, които са подробно разгърнати в програмата на коалицията.

Румен Радев се спря само на два приоритета, а именно демонтажът на олигархичния модел и ускореното икономическо развитие на страната.

„Без демонтаж на завладелия България олигархичен модел всякакви следващи управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат отново и отново в плен на олигархията и ще бъдат обречени на провал“, заяви Румен Радев.

По думите му без силна икономика нито един от останалите сектори не може да се развива.

„Демонтажът на олигархичния модел е огромно предизвикателство. Той е много по-сложно и всеобхватно от борбата с корупцията и усилията за установяване на върховенството на правото. То не може да се реши с отделни действия като корупционни разкрития, протести, манифести, кадрови промени, законови програми“, изтъкна Радев.

„Защото българската олигархия е дълбоко вкоренена в обществения и икономически живот на страната. Пирамида, която системно ограбва обществото и се гарантира безнаказаност чрез контрол на институции, партии, изборен процес, медии и бизнес“, посочи той.

По думите му първата и най-важна стъпка е отстраняването на върха на тази пирамида от публичната власт и това е основна цел на „Прогресивна България“ на тези избори.

„Следващата стъпка, която като правителство ще предприемем, е да отрежем олигархията от достъпа до публичния ресурс. Това означава, че ние ще въведем строг финансов контрол на всички публични разходи и дори тяхното планиране“, посочи още Румен Радев.

Ще бъдат извършени ревизии на ключови обществени поръчки, ще се въведат санкции за лошо качество и неизпълнение, както и публични регистри за неизрядни изпълнители.

„Ще идентифицираме посредниците между върха на тази пирамида и институциите, които определят решенията на тези институции и разпределят публичния ресурс. Ние ги знаем кои са и ще направим всичко възможно да осветлим техните схеми и връзки с администрацията, както и да предприемем необходимите мерки“, категоричен бе Радев.

Ще бъдат идентифицирани и подставените лица в бизнеси, активи и имущества, както и да докажат несъответствия с техните доходи.

„Ще ограничаваме регулатори и монополи. Най-сетне ще въведем референтни стойности за обществени поръчки при строеж и ремонт на ВиК, транспортна и друга инфраструктура“, каза Радев.

Той заяви още, че българският бизнес е подложен на „невероятен натиск“, заграбване на собственост и активи чрез използване на завладените институции.

„Ние ще обърнем играта, ще повишим доверието, ще стимулираме бизнеса да подава сигнали и ще го защитим с нови оздравени институции“, заяви Румен Радев.

Според него е критично важно да има ефективна и независима прокуратура.

„Нашата първостепенна задача е да постигнем в следващото Народно събрание да има 2/3 мнозинство и най-сетне да сменим ВСС и да се избере нов легитимен главен прокурор“, каза още Румен Радев.

Това обаче ще зависи от математиката в Народното събрание и от силите, които движат присъстващите в този парламент, уточни той.