14.08.2026 | 12:34

Кричим се сбогува с починалия след жесток побой в Пловдив Георги Кузев (видео)

Денят на погребението му съвпада с неговия рожден ден

Кричим изпрати в последния му земен път Георги Кузев. 37-годишният мъж почина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив, нанесен му от група непълнолетни младежи.

Десетки хора се стекоха от рано сутринта в храм „Св. св. Козма и Дамян“ в Кричим, за да поднесат цветя и да запалят свещ в памет на Георги.

Денят на погребението му съвпада с неговия рожден ден. Опелото извърши Пловдивският митрополит Николай.

„Момчето беше много кротко, много трудолюбиво. На никого нищо не е направил и затова викаме строго да бъдат наказани всички, които са направили това нещо. Това е мъчение как го е изживял той. На мравките път правеше“, казва Петронка Кръстанова.

„Всички сме майки, а детето нямаше майка. Дано да е жива и здрава сестричката“, споделя Синяй Аличикона.

„Гражданите на Кричим, пък може би и не само те, очакват справедливост, очакват възмездие от Бог и справедливост от институциите и съда, защото са наясно, че някой път законите не кореспондират със справедливостта“, коментира Атанас Калчев, кмет на Кричим.

„Имал е нужда от човек до себе си, човек, който да обича и да обича него. Имал е нужда от любов, търсил я е… Стремежът му към любов му е давал надежда, а надеждата го е карала да вярва, да се доверява, но вместо любов намира смъртта си“, казва Пловдивският митрополит Николай, който извърши опелото.

37-годишният Георги Кузев от Кричим загина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. Той е открит тежко пребит, но все още жив, след което е откаран в болница, където по-късно почина.

Случаят предизвика силен обществен отзвук заради жестокостта на нападението.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани. Обвинения са повдигнати на петима от тях – три момчета и две момичета. Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и село Строево.