14.11.2026 | 14:30

Деян Мексиканеца се ожени тайно в Мексико

Свидетелят, който откри труповете на Петрохан, чака първо дете от жена си Лола

Единственият жив свидетел, открил труповете на тримата мъже до хижа „Петрохан“ – Деян Илиев – Мексиканеца, се е оженил тайно през лятото в Мексико.

Младият мъж се е венчал в най-тесен кръг за тамошната си изгора Лола в туристическото селище Тулум на полуостров Юкатан, откъдето е булката. Младото семейство се е установило трайно там и се издържа с отдаване на стаи под наем, както и с организиране на гмуркания и пещерни приключения за туристи.

Бързата сватба на Деян Мексиканеца и половинката му е продиктувана от факта, че Лола е в напреднала бременност и в началото на 2027 г. ще стане майка. Бъдещото бебе най-вероятно ще носи фамилиите и на двамата си родители, а в отглеждането му ще помагат близките на булката. Близкият в миналото до Ивайло Калушев българин е обявил за продан къщата си в село Гинци и иска окончателно да скъса с миналото си у нас.