17.11.2026 | 18:20

Документи разкриват мръсните тайни на Deutsche Bank

Документите произхождат предимно от вътрешните отдели на банката

Над 15 милиона поверителни документа от Deutsche Bank бяха разкрити в рамките на мащабно международно разследване, определяно като най-голямото изтичане на банкови данни в историята.

Материалите, обединени под името „Inside Deutsche Bank“, са предоставени на журналисти от над 50 световни медии, сред които германските Der Spiegel и ZDF, американският The New York Times и британският Financial Times. Вътрешните записи и имейли разкриват в детайли как най-голямата германска банка е правила бизнес с влияния богати лица, тайни служби, политици, деспоти, руски олигарси и финансови институции от Колумбия.

Сред споменатите имена в досиетата фигурират Доналд Тръмп, Джефри Епстийн, Фридрих Мерц и Матиас Дьопфнер, както и водещи германски корпорации като веригата супермаркети Aldi, BMW, оръжейният концерн Rheinmetall и издателство Springer. Документите произхождат предимно от вътрешните отдели на банката, отговарящи за проблемни трансакции, чувствителни клиенти и финансови престъпления.

Според Der Spiegel записите показват, че дори след големия скандал през 2018 г., банката е продължила да действа безразсъдно, поставяйки печалбата пред спазването на правилата. Вътрешни презентации и кореспонденция на висши мениджъри сочат, че предупрежденията за пране на пари и репутационни рискове са били системно пренебрегвани:.

Разкрива се как трафикантът на хора Джефри Епстийн е бил целенасочено привлечен като клиент, а Доналд Тръмп е бил ухажван от банкерите, преди институцията да допусне гаф, изпращайки „по погрешка“ данъчните му документи на трето лице.

Документите описват трикове, с които милиардери, като наследниците на Aldi, са избягвали почти изцяло данъци върху многомилионни сделки, както и улесняването на оръжейни доставки към проблемни държави.

Въпреки че изпълнителният директор на банката е яростен публичен критик на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“, финансовата институция е продължила да обслужва нейните сметки.

В доклад от 84 страници служители от отдела за борба с финансовите престъпления (AFC) описват как през партньорски банки – включително свързаните с Кремъл „Сбербанк“ и „Алфа-Банк“ – са преминавали средства за лица от обкръжението на Владимир Путин, сред които олигархът Олег Дерипаска. Схемите за превъртане на капитали са включвали фиктивни компании в офшорни зони като Британските Вирджински острови, Белиз и Кипър. Според разкритията към края на 2020 г. Deutsche Bank е поддържала сметки на най-малко 46 олигарси.

Отделен разследващ доклад от май 2020 г., озаглавен „Проект Кали“ (на името на колумбийския град, свързван с наркокартелите), фокусира вниманието върху бизнеса на банката в Колумбия – държава, отговорна за около 70% от световното производство на кокаин през 2019 г. Само за същата тази година Deutsche Bank е обработила 171 132 трансакции за колумбийски банки на обща стойност над 20 милиарда евро. Въпреки високия риск от пране на пари на наркокартелите, банката почти не е подавала сигнали за подозрителни операции и не е извършвала задълбочени проверки. „Не можем да си позволим банката да губи пари заради това“, гласи цитат на служител от изтеклите имейли, оправдаващ липсата на контрол.

В официална позиция пред Der Spiegel и партньорските медии от финансовата институция заявяват, че голяма част от описаните случаи са отпреди години и вече са изяснени съвместно с надзорните органи. Оттам подчертават, че под ръководството на Кристиан Сьовинг банката е преминала през „фундаментална трансформация“ и днес е напълно различна институция. Относно Русия от банката твърдят, че са свили дейността си там още през 2014 г., а всички подозрителни трансакции са били докладвани на компетентните власти.