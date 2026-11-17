17.11.2026 | 18:09

ГДБОП удари китайските молове в София, спряха 77 вида опасни стоки

Близо 100 нарушения откриха проверяващите в 30 търговски обекта и на базар „Илиянци“, започват ревизии на две рискови фирми

77 вида детски играчки, електроуреди и лични предпазни средства са спрени от продажба след съвместна акция на ГДБОП и няколко контролни институции в София.

Проверяващите са установили общо 94 нарушения в търговски обекти тип „китайски мол“, магазини и складове на стоков базар „Илиянци“. За част от продуктите има съмнения, че представляват опасност за потребителите.

Операцията е проведена между 4 и 10 ноември по инициатива и под ръководството на Междуведомствения координационен център на ГДБОП. В нея са участвали служители на Икономическа полиция към СДВР, Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Инспектирани са близо 30 големи търговски обекта в столицата, както и магазини и складови бази на „Илиянци“. Проверките са насочени към установяване на нарушения при вноса и продажбата на китайски промишлени стоки, укриване на данъчни задължения и предлагане на продукти без задължителната маркировка за съответствие.

Най-много нарушения са констатирали инспекторите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Те са установили 50 несъответствия с изискванията към продуктите. Агенцията е издала заповеди за временно спиране на разпространението на 77 вида несъответстващи и потенциално опасни стоки, сред които детски играчки, електрически уреди и лични предпазни средства.

Други 32 нарушения са установили служителите на Комисията за защита на потребителите. В част от магазините липсвали инструкции за употреба на предлаганите стоки, а обявените намаления били без посочен срок. Инспекторите попаднали и на продукти без информация за цената или с изписана единствено цифрова стойност, без обозначение на валутата.

От НАП са констатирали 12 нарушения, свързани с отчитането на продажбите. Сред тях са фискални бонове без задължителни реквизити, разминавания между отчетените и наличните пари в касите и липса на необходимите касови формуляри.

Контролните органи са съставили над 50 акта за административни нарушения.

При оперативните действия служителите на ГДБОП са установили и две големи складови помещения на стоков базар „Илиянци“, в които се съхранявали значителни количества карго стоки, внесени от Китай. Междуведомственият център е поискал от НАП да извърши пълна инвентаризация на складовете и да започне ревизионни производства срещу две дружества, определени като рискови.

При тази операция разследващите проверяваха данни за внос на стоки без необходимото деклариране или с посочени стойности, по-ниски от действителните. Новите проверки в София обхващат търговската мрежа и складовете, в които се разпространяват китайски промишлени стоки. Засега няма официално потвърждение за пряка връзка между двете операции.

Предстои НАП да извърши пълна инвентаризация на откритите складове и да провери дейността на двете рискови дружества.