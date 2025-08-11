11.08.2025 | 21:17

Пълна порнография: ДПС-Ново начало си внася избиратели от Индия и Непал

Депутатът Бойко Качулев сменя българските работещи с евтин труд от Азия

От ДПС-„Ново начало“ явно искат да сменят българските работещи с евтин труд от Непал и Индия. Същевременно, в предизборните си кампании дават интервюта, в които казват: „Недопустимо е да сме работещи бедни, заслужаваме достоен живот!“.

За какво говоря? Попаднах днес случайно на рекламата, която виждате на първия скрийншот. Някаква страница с никакви ревюта и няма и 50 лайка във фейсбук на име „Торро Академия“ пуска реклама за „ЕВТИНА РАБОТНА РЪКА ОТ НЕПАЛ И ИНДИЯ“. Доста красноречиво послание, струва ми се. Съдейки по броя реакции и коментари рекламата е завъртяла немалко трафик, макар и от страница с никакви последователи и никакви публикации, та реших да се поинтересувам повече.

След малко опит-грешка търсене в търговския регистър намирам „ТОРРО АКАДЕМИЯ“ ЕООД – единствен резултат с подобно име. Управител се оказва Бойко Димитров Качулев, който, след още малко търсене, разбирам, че е бизнесмен от Пловдив, известен с това, че е собственик на луксозен хотел и, от края на миналата година, депутат от ДПС – „Ново начало“.

Но не просто депутат. Г-н Качулев е „депутат с кауза“ (според някои родни медии)! В небезизвестното пловдивско издание „Марица“ има интервю с него (линк в коментарите), в което той е цитиран как гръмко заявява колко е „недопустимо“ да има „работещи бедни“ в България..

Обаче как да не са българите работещи бедни когато такива депутати и „бизнесмени“ като г-н Бойко Качулев внасят хиляди нископлатени работници от третия свят, за да подбиват цената на труда в България? Как да не са демотивирани работещите у нас и как да не бягат в чужбина когато тук ги сменят с „евтина работна ръка от Непал и Индия“ (както фирмата на самия г-н Качулев се изразява)?

Но чакайте, става още по-перверзно. Г-н Качулев не е приключил. В интервюто за „Марица“ той подчертава: „Един от основните признаци на развитите държави е, че там няма работещи бедни. Всеки, който полага усилия и се труди, може да си позволи достойно съществуване, жилище, храна и всичко необходимо за семейството“.

Г-н Качулев продължава: „В България, за съжаление, не е така и често тези, които работят най-усилено, търпят и най-големи лишения. За мен това е недопустимо – не допустимо е кадърни и усърдни хора да напускат страната, защото нямат шанс за нормален стандарт на живот, въпреки че се трудят упорито.“ Обаче много добре го е казал г-н Качулев, нали? И аз съм съгласен, че е недопустимо.

Пълна порнография.