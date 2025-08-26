26.08.2025 | 10:32

Фирма на Пламенка изгуби поръчка за милиони

Община Варна прекрати обществена поръчка на ГЕРБерката, която натопи кмета Благомир Коцев

Община Варна е прекратила обществената поръчка, за която са кандидатствали бизнесдамата Пламенка Димитрова и Ивайло Маринов, който беше арестуван с кмета на Варна Благомир Коцев.

Процедурата за обществената поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“ беше обявена на 12 юни тази година със срок за получаване на оферти или на заявления за участие до 17 юли 2025 г.

По-рано, Димитрова обяви, че и е поискан процент от обществена поръчка със същото задание, което доведе до ареста на кмета Коцев.

Услугата е с прогнозна стойност 4 739 041 лв. (без ДДС), като в посочения срок оферти са подали две дружества: „Залива 47-СП“ АД на Пламенка Димитрова и „Корект груп кетъринг“ ООД на Тодор Дерменджиев и Ивайло Маринов, който беше арестуван с Коцев и двама общински съветници, но по-кэсно – освободенсрещу подписка.

Решението за прекратяване на поръчката е взето от комисия. Причините за отстраняването на двете фирми са, че представените оферти не отговарят на предварително обявените условия.

Спряната поръчка е задвижена в средата на юни. А три дни след ареста на Коцев е сформирана комисия по офертите. Вместо Коцев е разписала зам.-кметът Снежана Апостолова (също от ПП), която отговаряше и за разследваната поръчка. По принцип практиката е именно в средата на лятото да се организират поръчки, дейностите по които изтичат в края на годината. Дейността по настоящата поръчка, тоест разследваната, изтича в края на 2025 г. Тя е била за 12 месеца. Сегашната процедура касае три години, броено от 1 януари 2026 г. И е с тройно по-голяма стойност – 4.7 млн. лв. без ДДС – прогнозна сума, тоест цена, която може и да не бъде достигната.