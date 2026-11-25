Общински съветници от Хасково са били привикани за разпит от МВР. Това съобщава Нова тв, както и местните издания haskovo.live и Xnews.bg.

Според първоначални данни операцията е на ГДБОП и българския офис на европейската прокуратура. Твърди се, че е свързана с усвояване на европейски пари за саниране. От сутринта служители на МВР са в сградата на Общинския съвет в града.

В момента се претърсват офиси и частни адреси в града. Според haskovo.live са били арестувани шестима общински съветници. Те били и съдружници в няколко фирми, чиято дейност се проверява.

Агенция „Фокус“ пък твърди, че задържаните общински съветници били 9.

Към момента няма официална информация от МВР за предмета на разследването, броя на задържаните и дали изобщо има такава, както и за евентуалните нарушения, за които се провежда операцията.