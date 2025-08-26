26.08.2025 | 13:44

ГЕРБерката Пламенка откраднала ток за 27 000 лв.

На електромера на фирмата й е направен "байпас" за кражба на електроенергия

Бизнес дамата Пламенка Димитрова, собственик на фирма за обществено хранене “Залива – 47” във Варна, е използвала ток за 26 766 лв., който не е искала да плати, съобщи “За истината”.

Димитрова стана известна с това, че обвини кмета на Варна Благомир Коцев за поискан подкуп, без да представи доказателства и това доведе до неговото арестуване на 8 юли. Дамата е от ГЕРБ и има общи снимки с лидера на партията Бойко Борисов.

От документи става видно, че на електромера е направен “байпас”.

Тя е предявила претенции пред съда, че фирмата не дължи на “Електроразпределение Север” сумата от 26 766 лв., за която е издадена фактура на 4 октомври 2022 г., начислена за периода 1 юли – 28 септември 2022 г.

Магистратите отхвърлят жалбата и и я заставят да плати 3 600 лв. за разходи по делото.

В решението се казва, че при проверка на електроразпределителното дружество е установено неправомерно включване към мрежата чрез алуминиев кабел, като по този начин тя не се измерва и не се заплаща.

Видно от приложената справка за корекция от 29 септември 2022 г.са начислени 41 454 квтч. за периода 1 юли – 28 септември 2022 г.

Решението на Окръжен съд Варна е от 25 май 2023 г., Димитрова е обжалвала отново в Апелативен и Върховен съд, но искът й отново е бил отхвърлен.