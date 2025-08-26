ГЕРБерката Пламенка откраднала ток за 27 000 лв.

Бизнес дамата Пламенка Димитрова, собственик на фирма за обществено хранене “Залива – 47” във Варна, е използвала ток за 26 766 лв., който не е искала да плати, съобщи “За истината”.
Димитрова стана известна с това, че обвини кмета на Варна Благомир Коцев за поискан подкуп, без да представи доказателства и това доведе до неговото арестуване на 8 юли. Дамата е от ГЕРБ и има общи снимки с лидера на партията Бойко Борисов.
От документи става видно, че на електромера е направен “байпас”.
Тя е предявила претенции пред съда, че фирмата не дължи на “Електроразпределение Север” сумата от 26 766 лв., за която е издадена фактура на 4 октомври 2022 г., начислена за периода 1 юли – 28 септември 2022 г.
Магистратите отхвърлят жалбата и и я заставят да плати 3 600 лв. за разходи по делото.
В решението се казва, че при проверка на електроразпределителното дружество е установено неправомерно включване към мрежата чрез алуминиев кабел, като по този начин тя не се измерва и не се заплаща.
Видно от приложената справка за корекция от 29 септември 2022 г.са начислени 41 454 квтч. за периода 1 юли – 28 септември 2022 г.
Решението на Окръжен съд Варна е от 25 май 2023 г., Димитрова е обжалвала отново в Апелативен и Върховен съд, но искът й отново е бил отхвърлен.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране