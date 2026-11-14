14.11.2026 | 13:08

Гинка от „Инбет“ вече контролира… хазарта

Бивш юридически съветник на хазартна компания тихомълком е назначен за директор в НАП

Бивш юридически консултант на хазартна компания е новият изпълняващ длъжността директор на дирекцията за контрол на хазарта в Националната агенция за приходите (НАП). Това обяви депутатът от „Демократична България“ в бюджетната комисия в парламента Владислав Панев. Той предупреди за предстоящото назначение още през юни, но сега казва, че вече е факт.

„След като през юни алармирах, че в НАП се готвят да назначат бившата служителка на „Инбет“ Гинка Панаретова за шеф на надзора върху хазарта, процедурата малко се позабави, но вече е факт, макар и по втория начин (като и. д., а не титуляр, б. р.). Панаретова вече е временно изпълняващ длъжността директор на надзора върху хазарта. А знаем, че временните неща в България са най-трайни“, заяви Панев в петък.

От НАП до момента не са коментирали информацията. През юни агенцията не отрече, че готви подобно назначение, а само заяви, че „изпълнителният директор на приходната агенция (Борис Михайлов, б. р.) има възможност да избере екипа, с който да постигне целите, поставени пред агенцията от правителството“. Тогава от НАП обещаха да информират обществото своевременно, ако има промяна в ръководния състав на НАП, но до момента по случая няма публична информация.

Панев коментира информация по повод гласуваните с пълно единодушие в бюджетната комисия в четвъртък промени в Закона за хазарта. Те предвиждат забрана за рекламата на хазарт, но и промяна в облагането на игралните зали и казина, както и при онлайн залозите.

„Вчера на комисия правилно бяха приети законите за забрана на рекламата на хазарт, както и други ограничения и по-сериозно облагане. Приетите текстове обаче предполагат и окрупняване на бранша, а какво по-ценно за едрите риби от това да ги надзирава техен човек“, заяви Панев.

„Имам човек в НАП“ придобива много пряк смисъл. Допълнителните ограничения вероятно ще доведат до затваряне на около 600 зали, което е добре на фона на епидемията от хазартна зависимост. В същото време пунктовете за спортни залози остават почти без регулации. Според експерти точно там ще се развихри дейност не просто по залагания на мачове и състезания с коне и кучета, но и всякакви други нелегални дейности. Въпросът е дали ще успеем да пресечем разрастването на нов сегмент от хазартния бизнес след ограничаването на стария. Та, предложенията и гласуванията на второ четене ще са ключови. За да не стане като с матрьошките. Отваряш една, то под нея още…“, посочи Панев.

По време на обсъжданията в комисията обаче стана ясно, че между първо и второ четене ще се редактират част от текстовете. Хазартният бранш най-силно възрази срещу мащабното затваряне на игрални зали – предвижда се половината от тях да затворят до 30 април 2027 г. Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че ако този текст не се промени, държавата трябва да върне на фирмите 17 млн. евро за предплатените лицензи, а освобождаването на работещите ще означава 104 млн. евро по-малък приход от осигуровки, ако хората не бъдат преназначени.