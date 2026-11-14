14.11.2026 | 10:39

Проскубаният Сокол чака Радев да му поднесе ДПС на тепсия

Доган търпеливо гледа отстрани разправата на новата власт с Пеевски

Ахмед Доган чака премиерът Румен Радев да му поднесе на тепсия управлението на ДПС. Сокола търпеливо изчаква новата власт да се разправи с Делян Пеевски, за да може да се върне на бял кон в българската политика. Това коментира във „Фейсбук“ лидерът на НДПС и бивш зам.-председател на ДПС Гюнер Тахир .

Ето каво написа още той:

„Ееех, не искам да съм Нострадамус или Баба Ванга, но последващите събития напълно оправдаха моята прогноза!

Сега проскубаният Сокол „чака“ новата власт да се разправи с Феномена и да му поднесе управлението на ДПС на тепсия!

Интересно какво мисли по въпроса Илхан Кючюк, председател на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент? Тогава казваше, че почетния председател имал такива права (да освобождава, назначава и т.н.)!

Някои хора не случайно имат такива фамилни имена, малки и дребни са не само като физика, но и като начин на мислене и поведение. „