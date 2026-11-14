14.11.2026 | 10:57

Скандал в Унгария: Откриха 19,5 млн. долара, заровени в гори и скрити в тайници, при разследване на ексминистър на Орбан (видео)

По време на обиска следователите откриха големи суми пари в брой – заровени в гори, скрити в селскостопански и складови сгради, в жилищни имоти, както и в скъпоструващи сейфове на усамотени места"

Унгарската антикорупционна агенция съобщи в петък, че е иззела около 19,5 милиона долара в брой – заровени в гори и скрити на различни места – в рамките на разследване срещу бивш министър от кабинета на бившия премиер Виктор Орбан. Задържането на средствата идва на фона на поредица от антикорупционни разследвания срещу обкръжението му, които набират скорост в последните седмици.

Разследването е срещу Миклош Сещак – министър на националното развитие на Унгария между 2014 и 2018 г., срещу когото има обвинение, че е приемал подкупи по схема, свързана с държавната транспортна компания – закупуване на употребявани автобуси на завишени цени. Самият Сещак, както и двама други бивши министри от ерата на Орбан и братът на бившия премиер, са задържани наскоро по различни дела.

Министър-председателят Петер Мадяр спечели убедителна изборна победа през април, с което сложи край на 16-годишното управление на Орбан, и обеща да разследва твърденията за корупция и злоупотреба със служебно положение по времето на своя политически съперник, предаде БГНЕС.

Националната служба за възстановяване и защита на активи (NVVH) – антикорупционен орган със сериозни правомощия, създаден като част от инициативата на Мадяр за отчетност – е претърсила множество обекти в четвъртък и петък в рамките на разследването срещу Сещак.

Пари в гори, стопански сгради и сейфове

„По време на обиска следователите откриха големи суми пари в брой – заровени в гори, скрити в селскостопански и складови сгради, в жилищни имоти, както и в скъпоструващи сейфове на усамотени места“, се казва в изявление на службата.

Общата сума, намерена при двудневните действия, е посочена като 5 071 632 000 унгарски форинта, 2 658 350 евро и 1 257 100 щатски долара – равняващи се на около 17,7 милиона евро (19,5 милиона долара). От NVVH уточниха, че парите са внесени по сметка на Унгарското държавно хазначейство. „След приемането, 12 служители на хазначейството прекараха 8 часа, броейки парите с 5 машини за бройене“, написа финансовият министър Андраш Карман във „Фейсбук“.

Петер Мадяр приветства изземването като възможен повратен момент. „Това официално бележи края на мафията на Фидес-КДНП!“, заяви той, цитирайки бившата управляваща коалиция на Орбан. Самият Орбан не реагира на последното развитие, но по-рано вече определи разследванията срещу обкръжението си като „политическо преследване“, насочено към вкарването му в затвор