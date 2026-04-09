09.04.2026 | 19:37

Главният секретар на МВР: Колеги, не се прибирайте!

Георги Кандев съобщи на купувачите на гласове, че МВР ще продължи с арестите и по време на великденските празници

Колеги, не се прибирайте! В МВР разполагаме с информация, че лицата, занимаващи се с купуване на гласове, разчитат на предстоящите празнични дни. Те смятат, че докато хората празнуват, а институциите работят на по-ниски обороти, ще могат безпрепятствено да осъществяват престъпната си дейност“. Това написа главният секретар на МВР Георги Кандев в профила си във Фейсбук.

Според него ще е „груба грешка“, ако полицията намали оборотите. „Полицията няма да намали своята бдителност. Напротив – тя ще бъде засилена. Проведох разговори с всеки един директор на областна дирекция в страната. Изготвени са конкретни графици за работа през празничните дни, които гарантират, че капацитетът на МВР няма да бъде намален“, допълни той.

Кандев добави, че осигурено е засилено присъствие на терен, както и координация между всички служби срещу купуването на гласове.

”Няма да позволим празниците да се използват като прикритие за престъпления срещу демокрацията. Обръщам се към гражданите – сигнализирайте. Всеки опит за купуване на гласове ще бъде разследван. Държавата е на мястото си. И ще бъде на мястото си – независимо дали е празник или делник”, каза Кандев.

“Обръщам се и към всички колеги в страната: Колеги, не се прибирайте! Излизайте!”, допълни главният секретар на МВР във Фейсбук.