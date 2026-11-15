15.11.2026 | 18:26

Гонзо намери достатъчно нещастен треньор, когото да хвърли на вълците

45-годишният испанец Диего Мартинес е фаворит за национален селекционер, след като изпадна с „Лас Палмас“ и остана без работа.

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов-Гонзо май намери следващия човек, когото да изпрати срещу вълците. Казва се Диего Мартинес, испанец е, на 45 години, от близо година и половина няма отбор, а последният му треньорски ангажимент приключи с изпадането на „Лас Палмас“ от испанския елит. Сега специалистът от Виго е сочен за основен фаворит за селекционер на България. И ако преговорите завършат успешно, през февруари 2027 г. той ще получи задачата да съживи национален отбор, който отдавна не прилича на конкурентоспособна европейска селекция.

Информацията за кандидатурата му се появи в българските спортни медии, като според Sportal.bg и „Мач Телеграф“ БФС е свел избора до четирима специалисти. Гонзо настоявал лично да разговаря с кандидатите и да ги разведе из националната база в Бояна. Диего Мартинес изглежда предпочитаният вариант, макар официално решение все още да няма. Първите ангажименти на отбора през следващата година са в края на март и федерацията не бърза с назначението.

Кой всъщност е човекът, на когото Гонзо е готов да повери българския футбол?

Мартинес започва треньорската си кариера в малките испански клубове „Империо Алболоте“, „Аренас Армиля“ и „Мотрил“, преди да попадне в системата на „Севиля“. Работи с юношите, води третия и втория състав, а в определен период е асистент на Унай Емери. Следват „Осасуна“, „Гранада“, „Еспаньол“, гръцкият „Олимпиакос“ и „Лас Палмас“. В биографията му няма шампионска титла като старши треньор на представителен отбор, нито спечелен голям национален или международен трофей.

Има един период, който действително прави впечатление. Начело на „Гранада“ Мартинес печели промоция за Ла Лига през 2019 г., а след това класира отбора за първи път в историята му в европейските клубни турнири. През сезон 2020/2021 достига четвъртфиналите на Лига Европа, където е отстранен от „Манчестър Юнайтед“. Това е най-силното постижение в кариерата му и би било несправедливо да бъде премълчано. Проблемът е, че то остана преди повече от пет години, а следващите му назначения не повториха успеха.

В „Еспаньол“ испанецът се задържа по-малко от сезон и беше освободен през април 2023 г. след поредица слаби резултати. През лятото на същата година пое „Олимпиакос“, но още през декември приключи работата си в гръцкия гранд. През октомври 2024 г. му беше възложена спасителна мисия в „Лас Палмас“. Тя завърши без успех. Отборът изпадна от Примера дивисион, а през юни 2025 г. клубът официално обяви раздялата с наставника.

Оттогава Мартинес е извън треньорската професия на най-високо ниво. И точно сега се появява българската оферта. За испанеца националният отбор би бил първата работа начело на държавна селекция и възможност да възстанови кариерата си. За Георги Иванов това е поредният опит да представи назначаването на нов треньор като начало на промяна, без да е ясно какво ще се промени в самата система.

Още по-интересно е кои специалисти са отпаднали от сметките. Според публикации от последните дни сред обсъжданите имена са били бившият селекционер на Албания Силвиньо и французинът Вили Саньол, който изведе Грузия до историческо участие на Европейското първенство през 2024 г. Саньол поискал възнаграждение, което БФС не е готов да плати, а вариантът със Силвиньо пропаднал заради разминаване около началото на работата. Така федерацията продължава да търси треньор, който едновременно да е чужденец, да има прилична биография и да се вмести във финансовите ѝ изисквания.

Точно тук възниква неудобният въпрос към Гонзо. Защо един специалист, който повече от година не е намерил следващ клубен ангажимент, трябва да бъде представян като решението на проблемите на българския национален отбор? Каква програма ще изпълнява, с кои футболисти, при какви изисквания и кой ще носи отговорността, ако след година резултатите останат същите? Защото поредният селекционер ще получи същата футболна действителност, която завари и предшественикът му.