Готвят новата изненада на изборите: Таки съпортва „Сияние“ на Орлин Алексиев

Наркобосът Христофорос Аманатидис-Таки съпортва „Сияние“ на стария си приятел Орлин Алексиев със „застъпници“ и мрежов вот.

Почти всички социологически агенции вече са подобаващо финансово мотивирани, за да пласират напред партията на Алексиев. Очевидно е от проучването на „Сова Харис“ с 2.9% от раз за „Сияние“, че готвят партията на Орлин Алексиев за новата изненада на извънредните парламентарни избори на 19 април.

Солидни суми пари са получили омръзналите на всички „говорещи глави“ по медиите обясняващи, че „Сияние“ ще бъде изненадата на вота. Коалицията ще отнема протестен вот от Румен Радев, така бившият президент ще трябва да донамачка БСП, за да компенсира, но ще влезе в цугцванг – кой ще му бъде коалиционен партньор, не че вотът на червените ще стигне, ако влязат в парламента, но без него няма да има и 100 депутати. И?

И пада в капана на Бойко Борисов и Делян Пеевски, а той е нови бързи избори през лятото, след като Румен Радев при цялата дунанма как ще бори „олигархията“ не успее да състави правителство, а при новия вот – доспихване на вълната „Радев“, чийто прилив ще спрат в пика на кампанията.

Борисов заяви след изборите за 51-ия парламент, че ако партиите са 9, няма да се състави правителство. Е, деветата, „Величие“, влезе в Народното събрание, след като беше съставен кабинетът „Желязков“. Сега интересът на ГЕРБ е друг – в парламента да са повече партии, при това антирадеви, и Румен Радев да не може да състави правителство.

След това е повече от очевидно – издънил се е като „Слави“, не е съставил правителство и спихване на вълната „Радев“ на бързи избори дотам, че ГЕРБ отново да е първа политическа сила, а Борисов да каже – „Без мен не може да има правителство!“.