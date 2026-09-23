Ивайло Мирчев и Божидар Божанов потопиха партията на Иван Костов

„Да, България“ на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов все повече доминира над ДСБ в коалицията „Демократична България“. Тенденцията е още по-видима след раздялата с „Продължаваме промяната“.
Депутатите на ДСБ са само 7, а на „Да, България“ са 14, или два пъти повече. Основните вносители на законопроекти в коалицията са Мирчев, Божанов, Елисавета Белобрадова и съпартийцитге им от „Да, България“, докато хората на Костов са пасивни или по-рядко допълват с подписите си предложенията на колегите от по-голямата партия. Това допълнително създавало напрежение вътре в коалицията, твърдят членовете и на двете групи, които привидно и за пред обществото работят в консенсус. Има идеи на ДСБ за промени в закони, които не се подкрепят от „Да, България“ и не се внасят, защото са обречени за гласуванията, разкрива източник на „Филтър“ от коалицията.
Една от причините за тоталната доминация на „Да, България“ над ДСБ е смяната на лидера в партията, основана от Иван Костов, категорични са и в двете групи. Те избраха евродепутата Радан Кънев, който рядко идва в България заради ангажименти зад граница. Не било така, когато партията се управлявала от генерал Атанас Атанасов. Сега той е зам.-председател на Народното събрание, но все по-рядко води пленарните заседания заради дългата скамейка зад Михаела Доцова. От друга страна, депутатите на ДСБ все по-рядко се изказват в парламента и пред медиите за сметка на хиперактивните Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които са съпредседатели на „Да, България“.
Въпреки това от ДСБ не надигали глава срещу тях, за да не се развали коалицията преди местните избори след година.
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