10.11.2026 | 13:54

Кадри от дрон показват ужаса на „Тракия“: Десетки коли са смазани между тирове (видео)

Над 50 автомобила, сред които множество тирове, са участвали в тежките верижни катастрофи

Кадри от дрон, заснети от екип на бургаския сайт Флагман малко след 13:22 часа днес, показват мащабите на тежката верижна катастрофа при 289-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас.

На мястото на произшествието се виждат множество катастрофирали автомобили, сред които голям брой тежкотоварни камиони. Част от леките коли са останали притиснати между тировете и са със сериозни деформации.

Кадрите показват последствията от един от най-тежките пътни инциденти в страната през последните години.

Над 50 превозни средства участват в двете верижни катастрофи, станали тази сутрин в района на Ямбол.

По информация на Флагман.бг внезапно появилата се гъста мъгла е сред основните обстоятелства, довели до сблъсъците.

Източници ни съобщават, че при инцидента в посока Бургас водач на зърновоз е натиснал рязко спирачките, след което са последвали удари между движещите се зад него автомобили.

Последните данни за жертвите са още по-тежки. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова потвърди нашата информация, че загиналите вече са 12 души. 11 от тях са починали на мястото на катастрофата, а други двама са издъхнали впоследствие в лечебни заведения в Ямбол и Сливен. По думите на министъра 46 пострадали са транспортирани за медицинска помощ. Част от ранените са в тежко състояние.

На мястото на произшествието е и кметът на Бургас Димитър Николов, видя репортер на Флагман.бг.

Тук е още кметът на Ямбол Валентин Ревански, областният управител на Сливен Михаил Кашеров, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов и представители на службите, ангажирани с действията след катастрофите.

Тежките произшествия станаха тази сутрин в две различни направления на АМ „Тракия“. Единият инцидент е при 289-ия километър в посока Бургас, а другият при 294-ия километър в посока София. Гъстата мъгла е ограничила сериозно видимостта в участъка. Магистралата остава затворена в засегнатите направления, а движението се пренасочва по обходни маршрути.