10.07.2025 | 17:58

Какъв бизнес си ти, Пламенке? На обществената поръчка бизнес ли му викате?

Вижте манджите, с които е хранила децата в детските градини на Варна

Аз, вика, Пламенка, съм в бизнеса толкоз време … Ма къв бизнес си ти, Пламенке? На обществената поръчка бизнес ли му викате? Капиталисти и бизнесмени …

Ако някой си мисли, че прави бизнес, когато е увиснал на обществени поръчки и това му е бизнесът … имаме проблем. Още от училище явно.

Бизнес е, като ти дойде непознат човек от улицата да ти купи стоката/услугата, щото я харесва. Некви чиновници да ти гледат офертите не е бизнес. Корупция е. Дори без никой на никого нищо да не плаща под масата. Самият факт, че така се сключва сделката – с чиновническа благословия, е корупция. Не я бъркайте с бизнеса … Като почнем да го разбираме тва, може би ще се отървем и от корупцията …

На снимката: манджите на Пламенка с които е хранила децата в детските градини на Варна за 7 лв. порцията във времето когато е печелила поръчките при Иван Портних, кметът от ГЕРБ , който варненци изхвърлиха.

Е дами и господа, вие за това нещо ще дадете ли 7 лв. в заведение. И без пари няма да го ям, камоли да го дам на детето си.