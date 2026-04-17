17.04.2026 | 21:44

Калин Стоянов агитира служители на МВР да гласуват за него

Кандидат-депутатът масово изпращал съобщения

Кандидат-депутатът от ДПС Калин Стоянов изпраща съобщения до полицаи и служители на МВР с призив да гласуват за него на парламентарните избори в неделя. Това съобщи съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който публикува и доказателства за твърденията си.

„Току-що получихме сигнал, че придворният на Пеевски – Калин Стоянов е изпращал съобщения до служители на МВР с призив да гласуват за него. Това е тежко смесване на кандидатска кампания с институционална власт. МВР не е партиен щаб, а орган на изпълнителната власт. Когато кандидат използва служебна йерархия, служебни контакти или институционален авторитет, за да влияе върху политическия избор на служители, проблемът не е само морален, а и правен.

Демокрацията изисква свободен вот, а не вот под натиск, зависимост или внушение от началник. Затова подобни твърдения трябва да бъдат проверени незабавно и публично от компетентните органи. Подадохме сигнал до ЦИК и МВР за незабавна реакция.“