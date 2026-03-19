19.03.2026 | 18:38

Калин Стоянов: Демерджиев е наредил масови арести на активисти и кметове на ДПС

Кандидат-депутатът директно е заповядал на главния сектера на МВР Георги Кандев да бъдат задържани кметовете на Кърджали - Ерол Мюмюн, на Джебел - Неджми Али и на Черноочене - Айджан Ахмед

Народният представител от ДПС – Ново начало Калин Стоянов обяви, че ще подаде сигнал до Софийската градска прокуратура за предполагаем политически натиск чрез структурите на МВР. Той твърди, че се подготвят действия срещу представители и симпатизанти на ДПС в Кърджали, като отправи обвинения към бившия служебен министър Иван Демерджиев, който е водач на депутатската листа на „Прогресивна България“.

Стоянов съобщи пред журналисти за „нещо, което пряко застрашава демокрацията в България, а именно подготовката на МВР да бъде използвано политически репресии по отношение на определени политически партии“.

Той обяви, че пуска сигнал до СГП, за да провери действията на Иван Демерджиев за полицейски натиск и опити за сплашване срещу политическите му опоненти от ДПС и злоупотреба с влияние върху структурите на МВР в Кърджали. „Водачът на листата на Радев в Кърджали – Иван Демерджиев, е провел среща с главния секретар на МВР Георги Кандев, на който е заповядал да бъдат започнати масови арести на симпатизанти, активисти, членове и кметове на “ДПС–Ново начало“, разясни Калин Стоянов.

По думите му, идеята е да бъдат „сплашени хората и по този начин те да не излизат да дадат своя глас“. „МВР в момента не се управлява от политическа партия ПП–ДБ, а се управлява от господин „Кой“ и съветниците покрай него. Това, което предстои като репресия, няма да ни уплаши“, категоричен бе депутатът.

Той публикува пост по случая в социалните медии, където пише:

“В деня след регистрацията на листата в гр. Кърджали, където Демерджиев ще бъде водач на коалицията, с която Радев се явява на изборите, г-н “Бях точен с парите“ е провел среща с изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. На тази среща той му е наредил да започнат масови арести в града и областта на кметове, симпатизанти и активисти на ДПС, ПОД ПРЕДЛОГ, че се занимават с купуване на гласове.

Г-н “Бях точен с парите“ директно е заповядал на Кандев да бъдат задържани кметовете на гр. Кърджали – Ерол Мюмюн, на гр. Джебел – Неджми Али, и на гр. Черноочене – Айджан Ахмед. Целта на спуснатия в гр. Кърджали Демерджиев била чрез репресии да стресира хората в региона, за да спечели мандат за коалицията на Радев.”

В поста си Калин Стоянов разкрива и че “Като вземем предвид, че новоназначеният директор на ОДМВР-Кърджали е извършил безпрецедентна чистка на всички нива в дирекцията, както и в отделните районни управления в областта, става ясно, че в действителност Кандев се готви да изпълни нарежданията на един от своите кукловоди – Демерджиев. Подобен сценарий бил подготвен за всички областни градове и насочен само и единствено срещу хора на ДПС.”