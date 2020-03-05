Каракачанов към „Атака“: Лъжете като Сталин

виц на деня

Медведев се обажда на Путин. Звучи супер ентусиазиран:

– От „Кока кола“ се обадиха. Дават ни 100 милиарда, за да си сменим знамето – да стане червено и в долния десен ъгъл с малки буквички да пише Coca Cola.

– Мммм, много добре. Провери кога изтича договора с „Аквафреш“.