17.04.2026 | 21:28

Кои местни политици от ДПС уличи МВР в купуване на гласове (снимки)

Осмият в листата на Пеевски във Велико Търново и общински съветник от "синята партия" в Провадия станаха обект на проверки през последните часове

Представители на ДПС и СДС са политиците, заподозрени в извършване на предизборни престъпления, за които бе съобщено от МВР през последните часове, съобщи Клуб Z. Данните ни бяха потвърдени от няколко източника.

Снощи и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че „пари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат“ във Велико Търново. „Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда. Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, защото мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР“, посочи Кандев.

Осми в листата на ДПС във Велико Търново

Лицето е Здравко Добрев – осми в листата на ДПС във Велико Търново. Той е общински председател на партията на Делян Пеевски в Златарица. В колата си Добрев бил с „мъж, многократно осъждан за кражби“.

На ход е прокуратурата? Надали

Вътрешният министър Емил Дечев също съобщи за случая, напомняйки, че на ход е прокуратурата. Тя може да поиска снемане на имунитета на кандидатите за народни представители от Централната избирателна комисия (ЦИК). До момента това не се е случило, показа проверка на Клуб Z.

Според МВР на този етап има около 30 лица с имунитет, уличени в схеми за купуване на гласове, но те остават недосегаеми, тъй като главният прокурор не внася искания за сваляне на защитата им от ЦИК.

Мащабната схема във Варненско

Дечев и Кандев днес се похвалиха и с друг случай – във Варна, който засяга може би една от най-мащабните мрежи за купуване на гласове, установени у нас някога. „След извършени претърсвания на 4 адреса във Варна бяха открити близо 200 000 евро, разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни на граждани“, обяви и.д. главният секретар на МВР. „В случая става дума за организирана престъпна група и мащабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите. В групата участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия“, заяви още Георги Кандев.

Арестувани са четирима. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна. „Само в рамките на вчерашния ден са разпитани 152 души, за които имаме информация, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна партия“, обяви Кандев. Кой е общинският съветник от Провадия – не бе съобщено. Клуб Z обаче научи от няколко източника, че става въпрос за Георги Милков Симеонов. Той е в групата на СДС в Общинския съвет, която се състои от четирима души. Според наша информация от човек от местната власт в Провадия, Симеонов е бил сред четиримата задържани вчера. Твърди се, че арестът му продължил само два часа.

Връзки с „Новото начало“

Георги Симеонов бил фризьор от ромски произход. Макар че се водел от СДС, той реално не се смятал за част от групата.

Някои сайтове съобщават, че миналата година е преминал в ДПС-Ново начало на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Това обаче не се потвърждава – поне формално той си е все още член на групата на СДС в местния парламент на Провадия.

Според единия от източниците ни там, Георги Симеонов трябвало да премине в лагера на ДПС-Ново начало, но по някаква причина се отказал. Което не означава, че реално не работи с формацията на Пеевски.