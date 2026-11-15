Корупционна схема между лекари и частни лаборатории бърка в джоба на пациентите

„Току-що за втори път една от големите частни лаборатории ми остави пари в плик – явно „процент“ от сумата, която са спечелили заради мен.

Миналата година им го върнах и учтиво им обясних, че не искам да се повтаря. Явно не разбират от дума.

Ще се наложи да преустановя насочване на пациентите си към тях, за да престанат да ми замесват името в такива мизерии.“

Тази практика, ако бъде доказана, е не просто неетична, а сериозен удар върху доверието между лекар и пациент. Човек трябва да бъде сигурен, че препоръките на неговия лекар са продиктувани единствено от медицинската необходимост, а не от личен финансов интерес. Написаното е лекаря обаче говори за добре работещ механизъм, в който единици като него не желаят да участват.