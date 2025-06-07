07.06.2025 | 19:04

„Кралицата на ботокса“ Арина Осипова се провали, изкара 2-ки на изпитите в Бургаския университет

Украинската дерматоложка, която прати десетки жени в "Пирогов" имаше мераци да учи медицина

Арина Осипова, която едва не уби и окепази до живот десетки българки след поставяне на силно токсичен ботокс, се провали на кандидатстудентските изпити по химия и биология в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“(БДУ). Украинската дерматоложка Д-р Гудз, както се представяше сред клиентките си, е получила двойки и по двата предмета, което автоматично е убило мечтата й да учи медицина в БДУ, твърди местнитя сайт Флагман.бг.

„Тя няма абсолютно никакви познания по основните предмети, с които се кандидатства медицина. Медицината е най-желаната специалност и се явяват кандидат-студенти, които са много подготвени в областта. Арина Осипова не е показала дори минимални знания„, казва още източникът на сайт.

Припомняме, че скандалът с името на Арина Осипова вдигна на крак Асоциацията на естетичните дерматолози и Български лекарски съюз, след като самозваната докторка обезобрази десетки българки с партида ботокс с изтекъл срок на годност и неправилно съхранение, и ги прати в „Пирогов“. Тогава стана ясно, че представящата се за лекар Осипова всъщност няма право да практикува у нас, тъй като изобщо няма диплома за такава дейност.

Арина твърдеше, че е завършила висшето си образование в Първи санктпетербургски университет. В данните на Българския лекарски съюз (БЛС) не фигурирал лекар нито с фамилия Гудз, нито с името Осипова, както е записана в Търговския регистър. От всички проверки стана ясно, че няма завършено образование.

След раздухването на случая, всичките ѝ профили в Instagram бяха заличени.

За нея се знае, че идва от Украйна в България още през далечната 2016 г. Арина се установява в София. Младата жена пристига у нас заедно със своята майка, която току-що се е развела. Впоследствие се омъжва за българин и така украинките се установяват за постоянно в България.

Осипова е пребивавала известно време в Санкт Петербург в Русия. Запознати с биографията ѝ твърдяха, че там е преминала курсове по козметика и грим, но не и висша медицинска квалификация.

С ниски цени, реклами в социалните мрежи и обещания за безопасни процедури с отлични резултати „специалистът“ д-р Арина Гудз спечели доверието на хиляди пациентки. Вместо обещаното обаче, нейните клиенти получиха тежки реакции, застрашаващи здравето им, а в два от случаите – и ботулизъм.

Припомняме още, че за процедурите потърпевшите жени платиха около 250-300 лева, а обичайно в големите клиники тези услуги са от 2 до 3 пъти по-скъпи. Само няколко дни след поставянето на ботокса клиентките се оплакали от подуване на лицето, болка и намалено зрение. Тогава те потърсили Арина Гудз, която им предложила да инжектира друг препарат или да им даде лекарства, които иначе са само по лекарско предписание. Дни след като стана ясен първият случай на 30-годишна жена с ботулизъм, Арина отпътува за чужбина под претекст, че ще търси антидот за заболяването.

Д-р Катя Паскова – член на УС на „Асоциация на естетичните дерматолози“ тогава разясни, че това лекарство се използва само от лечебните заведения, то се използва за ботулизъм. Само големите болници могат да искат да имат наличие на този серум. Така че не може легално да бъде внесен този продукт у нас.

Тогава Осипова не беше задържана.

Въпреки целия скандал украинката явно е решила, че това е нейното призвание и ще направи всичко възможно да се появи сред водещите имена в естетичната индустрия. Флагман.бг ще следи дали украинката ще успее да се пребори за мястото си в най-желаната специалност държавния ни университет.

Факт е, че украинките не просто се славят като най-добрите маникюристки, гримьорки и козметички. Те са най-добрите. Наистина нямат равни, защото използват уникални и в известна степен непознати техники. Арина залагаше на агресивна реклама в социалните мрежи, правеше и много промоции. Взимаше евтино и това подмами много българки“, посочи тогава Марина Колева, колежка на Осипова.

За отбелязване е, че голяма част от украинките, които дойдоха в страната ни след войната, се насочиха към териториите по морето и започнаха да инвестират в собствени бизнеси. Козметичните процедури е сред водещите сфери, в които бягащите от войната намериха препитание.