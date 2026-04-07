07.04.2026 | 18:32

Люта битка за чалгата: Радев, ИТН и МЕЧ сключиха договори с “Пайнер“

Липсват договори на "Прогресивна България" с големите национални телевизии, онлайн и печатни медии, с изключение на БНР и БТА

Коалиция „Прогресивна България“ е подписала договор с „ПАЙНЕР“ ООД като част от предизборната кампания на формацията, показа справка на Actualno.com в регистъра на Сметната палата за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Формацията на президента Румен Радев е подписала общо 246 договора с различни рекламни агенции, агенции за осъществяване на връзки с обществеността, регионални медии и др. към 7 април на обед.

„Прогресивна България“ е сключила договори с рекламни и печатни агенции, както и с множество регионални медии по места. Липсват договори с големите национални телевизии, онлайн и печатни медии, с изключение на БНР и БТА.

Коалицията на Радев е подписала договори за предизборна реклама със сайтове на медии като „Марица“, Евроком, „Под тепето“, „Старозагорски новини“, „Шумен онлайн“, „Хасковски новини“ и др.

Общини като Козлодуй, Търговище и Разград също имат договори с формацията на Радев – вероятно за преотстъпване на площи за рекламни пана и материали.

Към нито един договор не е приложено описание, каквото следва да има -рекламни публикации, банери, медийно отразяване, социологически проучвания и др., отбелязва изданието.

Фирмата „ПАЙНЕР“ ООД е собственик на известната музикална телевизия за поп-фолк музика „Планета“. Същата предизборна стратегия са осъществили и от формациите на Радостин Василев – МЕЧ и на Слави Трифонов – ИТН, които са сключили договори с фирма „ПАЙНЕР“ ООД съответно за реклама и за рекламни материали, показа още справката.