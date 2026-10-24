24.10.2026 | 10:23

Путин: Генетични изследвания показват, че руснаци и украинци са един народ

Войната продължава, въпреки опитите за преговори

Руският президент Владимир Путин изрази дългогодишната си привързаност към по-широки териториални претенции в Украйна, простиращи се далеч отвъд Донецката област, като се позова на митологизирани и неверни руски „исторически претенции“. Путин също така заяви, че „последните генетични изследвания“ определят руснаците и украинците като „един народ“. Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

На 22 октомври Путин заяви, че окупираната Украйна е „територия на историческа Русия“, като отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски от 21 октомври за замразяване на настоящата линия на фронта като част от споразумение за прекратяване на огъня.

Споменаването от Путин на 22 октомври на „историческа Русия“ вероятно се отнася до „Новоросия“ — една неопределена, измислена област в южната и източната част на Украйна, за която Кремъл твърди, че е „неразделна“ част от Русия.

Новоросия включва не само Крим и четирите области, които Русия е анексирала незаконно като Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области, но и Харковска, Днепропетровска, Миколаевска и Одеска области, предава news.bg.

Изявлението на Путин от 23 октомври ясно показва, че руските искания се простират далеч отвъд „крепостния пояс“ на Украйна и Донецката област и могат да включват цялата територия на Украйна. Путин също така подчерта своята решимост да постигне всички руски военни цели, които включват руското искане за пълна капитулация на Украйна.

Изявлението на Путин показва, че Кремъл е готов да участва в „преговори“ с Украйна единствено с цел да приеме капитулацията на Киев — а не с цел да се стигне до някакво компромисно мирно споразумение.

Украинските власти широко съобщават за продължаващи ограничения на скоростта в движение на сателитните комуникационни технологии на SpaceX в ниска околоземна орбита (Starlink и Starshield) на 23 октомври, но ситуацията остава неясна.

Според информации Русия и Украйна са се споразумели за ограничено примирие в окупирания от Русия град Олешки, област Херсон.

Кремъл изглежда все повече преминава към по-предпазлива парична политика на фона на продължаващия инфлационен натиск, което може да създаде рискове за ръста на заплатите и за военно-промишления комплекс на Русия.

Вероятно руски дрон е ударил товарен кораб край бреговете на Румъния, а на 23 октомври отломки от дрон са паднали и в Молдова.

Путин няма желание да води диалог с Урсула фон дер Лайен или Кая Калас. Освен това той е преустановил комуникацията и с други европейски лидери, като Еманюел Макрон

Украинските сили наскоро напреднаха на запад от Константиновка. През нощта руските сили изстреляха 176 дрона срещу Украйна. От своя страна Киев продължи кампанията си от удари с дълъг обсег срещу руски военни обекти през нощта от 22 срещу 23 октомври, както и на 23 октомври.