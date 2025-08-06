06.08.2025 | 15:40

Мирчев: Борисов става обикновен рекламен агент на новите държавни Лафки на Пеевски

Според съпредседателя на „Да, България“, това е остър завой към ляв турбо популизъм

Магазини за хората“ е поредната бутафория на задкулисието, маскирана като социална политика. Борисов става обикновен рекламен агент на новите държавни Лафки на Пеевски, а правителството прави остър завой към ляв турбо популизъм.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев по повод днешното решение на Министерския съвет да даде зелена светлина на промотираната от Делян Пеевски инициатива за откриване на държавни хранителни магазини.

Според Мирчев, когато Пеевски и Борисов започнат да се грижат за „обикновените хора“, всички аларми трябва да светнат. „Защото те никога не са правили нищо без сметка – и никога в интерес на обществото. Сега създават държавен магазин – уж за да е евтино, уж за да има справедливост. Истината? Контрол. Пиар. Пари. И още власт. Вместо реформи – витрини,“ заяви народният представител.

Депутатът е убеден, че това не е реална помощ за уязвимите, а схема, прокарана без обществен дебат, с мълчаливото съгласие на министри, които изпълняват заповедите на Пеевски. А всичко е по познатия модел: задкулисно, непрозрачно, нагло.

Съпредседателят на „Да, България“ припомни предложените от ДБ мерки за турбо конкуренция, които целят овладяване на цените. На този фон, според Мирчев, ГЕРБ предлагат турбо ляв популизъм, превръщайки се в турбо популистка и левичарска формация.

Народният представител коментира и поведението на Борисов в тази ситуация. „Без физиономия – заложник на капризите на Пеевски. Борисов все повече изглежда като болонката, държана на късата каишка на Пеевски. Целта не е да се подпомогнат хората, а да се бетонира едно ново ДС-бизнес братство – с хранителна верига за влияние. Ще „помагат“ на народа, докато Таки-та, Орлиновци, Красьочерневци усвояват, разпределят, назначават. Това не е икономическа политика. Това е политическа подкупност – в най-грубия ѝ вид,“ заяви Ивайло Мирчев.

Според Мирчев, Борисов стои отстрани и гледа, докато Пеевски превзема държавата сектор по сектор, институция по институция. В същото време ГЕРБ мълчи, защото вече е заложник – „Партия без физиономия, с лидер, който плаща с публичен ресурс цената на собствения си страх.“

Ивайло Мирчев е категоричен, че формацията му няма как да приеме „тази крадлива бутафория, представена като социална грижа. Ние предлагаме реални решения, основани на конкуренция, прозрачност и реформи, а не на схемите на Пеевски и страхливото мълчание на Борисов.“

Според депутата е време гражданите да изберат между бутафорна витрина и реална модернизация на страна. „България може повече. Но не с тези хора. И не по този начин,“ категоричен е Ивайло Мирчев.