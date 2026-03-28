28.03.2026 | 8:24

Мутрите от ГЕРБ искат шистов газ, а проспаха възможността да имаме находище на нормален газ в Черно море

Бойко Борисов дори говори, че в Северозапада щели да станат олигарси

Мутрите от ГЕРБ проспаха възможността да имаме находище на нормален газ в Черно море, което по всяка възможна логика е между румънското и турското в наши териториални води, сега искат шистов газ.

Странно, но имат намерение да го търсят в житницата Добруджа, а Бойко Борисов говори, че в Северозапада щели да станат олигарси от този газ.

И даже започнаха едни обяснения като олигофрени. Правиш начи дупка 1 км. дълбочина и по един км. хоризонтално долу в двете посоки. После пускат пясък и вода, а получават газ.

Перпетуум мобиле по герберастки. Кръгли идиоти.