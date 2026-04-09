09.04.2026 | 13:46

Над 260 тона храни спря БАБХ за месец

Хванаха съмнително месо и за детските градини във Враца

Повече от 262 тона храни с изтекъл срок на годност, с неясен произход, произведени или съхранявани при неподходящи условия установи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за малко повече от месец. Те бяха намерени при масирани проверки в производствени предприятия, складове и магазини в цялата страна.

Данните бяха обявени на пресконференция днес от министъра на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителния директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски. „Контролът на Агенцията е независим. Извършваме кръстосани проверки – инспектори от една област проверяват в друга, за да избегнем местните зависимости“, подчерта Мавровски.

Възбранени или насочени за унищожаване са общо над 208 тона месо и месни продукти, мляко и млечни продукти и други животински храни. Към това се добавят повече от 54 тона храни от неживотински произход, 969 литра други храни и над 9300 яйца.

Заради множество нарушения в периода 1 март – 8 април 2026 г. са затворени изцяло 27 обекта, частично е спряна дейността на други 10. Издадени са 363 акта за административни нарушения и 821 предписания за отстраняване на нередности.

Контролът е установил най-често храни с изтекъл срок на годност, без маркировка за произход, без придружаващи документи или без етикети на български език. Наложени са санкции за нерегламентирана търговия, производство и съхранение на храни при лоша хигиена, неподдържан или амортизиран сградeн фонд и оборудване.

Паралелно с това БАБХ отбелязва почти 70-процентен ръст на сигналите и жалбите за нередности, постъпили чрез денонощния горещ телефон 0700 122 99 или по други канали. За първите три месеца на тази година те са общо 697. Данните показват възходяща тенденция: от 176 сигнала през януари през 222 – през февруари до 299 – през март.

Най-често гражданите сигнализират за нарушения при храните – общо 338 случая. Скокообразно е увеличението при сигналите, свързани с животни – от 35 през януари до 87 през март. Хората съобщават за лоши условия за отглеждане, хигиенни рискове, миризми, щети по имоти, нанесени от животни, съмнения за незаконна дейност и др.

Извършените през последните седмици проверки показват, че проблемите с безопасността на храните и отношението към животните не са изолирани случаи, а устойчива тенденция, която изисква системни решения. БАБХ ще продължи да пази здравето на хората и животните, като упражнява постоянен контрол, посочиха от агенцията.

Пак съмнителна храна за детските градини

След като БАБХ затвори фабрика за месо в Монтана, снабдявала детски градини, чиято собственост има косвени връзки до депутата и кандидат за такъв на „Ново начало“ Димитър Аврамов, по-рано днес обяви за нова акция, този път във Враца. Агенцията спря близо 190 кг храни от животински произход, предназначени за детски градини и ясли в града. Продуктите са възбранени след проверка, установила сериозни несъответствия при транспортирането, температурния режим и проследимостта им.

По този случай Христанов посочи, че пак има съмнения за замесено лице с имунитет. „Отново лица с имунитет, отново дистрибуция на храна за най-скъпото: децата ни. Отново виждаме тотално безочие. Това вече не е продажба на храна, това е злоупотреба с храна и с нашите деца, с ученици, с хора в неравностойно положение“ – заяви министрът, но не назова имена.

Колко градуса е?

Рано сутринта на 6 април т.г. инспектор от БАБХ е проследил товарен автомобил от паркинг пред магазин на търговска верига до детска градина в областния град, където е започнало разтоварването на стоката. На място е извършена официална проверка със съдействието на служители на ОДМВР – Враца и инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – Враца.

В товарното помещение на автомобила са установени едновременно охладени и замразени храни от животински произход – говеждо и свинско месо, мляно месо, птичи продукти, колбаси и риба. Не е представен задължителният хронологичен запис за поддържаната температура в хладилното помещение на превозното средство, който доказва спазването на т.нар. хладилна верига по време на транспортиране.

При контролни измервания са отчетени температури от 4,5°C при охладени храни с указан режим 0–2°C, а при изискване за –18°C при замразените продукти термометърът е показал –2,4°C. Температурата в товарното помещение е била 5,9°C.

Неспазването на температурния режим създава условия за развитие на микроорганизми и повишава риска от хранителни инфекции, особено при консумация от деца.

Установени са също несъответствия в документалната проследимост на доставката – липса на документи за част от продуктите, разминавания в партидните номера и данни за доставчик с временно преустановена дейност. Допълнителни съмнения за измама поражда фактът, че част от месните продукти са етикетирани с дата на производство 6 април 2026 г., въпреки че са били налични в транспортното средство още в първите часове на същия ден.

Издадено е разпореждане за забрана на всички установени храни. Съставен е акт за административно нарушение на управителя на фирмата – собственик на товарния автомобил. БАБХ проверява взаимоотношенията между дружествата от снабдителната верига за храни до общински обекти във Враца.

Агенцията е поискала съдействие от МВР за проследяване на движението и престоя на автомобила във Враца и София. Предвиждат се допълнителни проверки на доставките, транспортните документи и температурните записи за предходни периоди. Материалите по случая ще бъдат изпратени на компетентната районна прокуратура.

Къде са парите?

На пресконференцията днес Христанов припомни някои от най-фрапиращите случаи, като спомена и един от Габровско, където при фирма, доскоро един от най-големите доставчици за училищните програма плод и мляко, е установена „катастрофална хигиена“. Интересното тук е, че намереното ръждясало и негодно оборудване е трябвало да бъде подменено с финансиране от 2,5 млн. лв. от Държавен фонд „Земеделие“ през 2024-2025 г.

Изброявайки отделните „находки“ на БАБХ министърът разказа и че самите служители на агенцията са изпадали в опасни за тях ситуации, след като обектите на проверките са агресирали към тях. В Хасково, например, се е наложило да викат полиция. В Кюстендил също – при проверка на ферма за коне.

В гореописания от Враца случай пък били заплашвани с „изцепки“ като: „Аз съм каратист! Сега ще те пребия! Ти знаеш ли кой съм аз?!“