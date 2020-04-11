Насилената журналистика

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Радев на живо по Btv? Часовникът отзад показва друго… БТВ пуснаха разговор на запис или на Дондуков 2 не са си сверили часовника?

4% е смъртността от коронавирус у нас Най-възрастният пациент е на 90 години, а най-малкият – на 1 година