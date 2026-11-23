23.11.2026 | 20:50

Нова верига влиза в България: Стоките са под 2 евро

Нидерландската Action планира първите си магазини у нас през 2027 г., засега не е ясно в кои градове

Нова европейска верига за евтини стоки се готви да навлезе на българския пазар. Нидерландската Action планира да отвори първите си магазини у нас през 2027 г., като България ще стане 17-ата европейска държава, в която компанията развива дейност.

Информацията е посочена в полугодишния отчет на инвестиционния фонд 3i, който е мажоритарен акционер във веригата. Засега няма обявени градове, адреси или конкретни дати за откриването на обектите.

Action работи по модела на дискаунт магазините, като предлага около 6000 артикула в 14 категории – от домакински принадлежности и декорация до козметика, играчки, канцеларски материали и продукти за ремонт.

Според компанията две трети от стоките струват под 2 евро. Асортиментът се обновява постоянно, като всяка седмица се добавят около 150 нови продукта.

Навлизането на Action ще засили конкуренцията в сегмента на нискобюджетните нехранителни стоки, където вече работят утвърдени търговски вериги. Дали обявената ценова политика ще се запази и в българските магазини, предстои да стане ясно.

Компанията продължава бързото си разширяване в Европа. През 2026 г. тя навлиза в Хърватия и Словения, а целта ѝ е до края на годината да открие поне 400 нови обекта. Продажбите ѝ за първите девет отчетни периода на годината достигат 12,76 млрд. евро, което е ръст от 14% спрямо предходната година.