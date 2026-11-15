15.11.2026 | 15:43

„Новият ум“ Борисов: Радев трябва да стои на власт по-дълго, за да разберат всички грешката си

ГЕРБ не била антируска партия, а са против водената срещу Украйна война.

Правителството на Румен Радев трябва да управлява колкото се може по-дълго, за да разбере българското общество каква грешка е направило. Това заяви в неделя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той бе в Плевен за поредното събитие от новата инциатива на партията – „Новите умове“.

Все пак Борисов направи уточнението – управлението на Радев трябва да колкото се може по-дълго, но не толкова, че да нанесе непоправими щети. Лидерът на ГЕРБ прогнозира „гръцки сценарий“ с влизане в дългова криза. Тогава, заяви той, от Международния валутен фонд ще препоръчат намаляване на пенсии и заплати.

Икономиката прегрява, каза още Борисов. Според него у нас все още има икономически ръст, но той е на базата на изтеглените дългове.

„Всичко води натам, ще прегреее като всяко нещо и дълговата спирала ще е ужасна, Тогава ГЕРБ като алтерантива тряжва да се справи„, заяви той.

На диктатурата парламент не ѝ трябва

Борисов, който като премиер нямаше навика да се явява в народното събрание, сега разкритикува Радев, че се превръща в „едноличен вожд“. Лидерът на ГЕРБ припомни изказването на Антон Кутев от преди дни – че парламентарната група на „Прогресивна България“ научава от опозицията какво се случва в министерството на финансите. Поводът за тези думи бяха промени в Закона за личната помощ, чрез които управляващите забъркаха скандал с майките на деца с увреждания. Текстовете бяха оттеглени след „разрешение“ от вицепремиера Гълъб Донев, за което пък се разбра от думите на друг депутат – Слави Василев.

Парламентът ще е временен, защото диктатурата не търпи парламент, каза още Борисов. Той допълни, че на Радев му остава само да си избере главен прокурор, за да има цялата власт. В момента в народното събрание тече процедура по избор на нов Висш съдебен съвет, който пък трябва да избере следващия главен прокурор.

Обръщам се към Дачков и Карбовски

Борисов не пропусна и закачка с журналистите Мартин Карбовски и Явор Дачков, които публично демонстрират позитивно отношение към Радев. Той коментира, че на последната среща на върха в Дъблин премиерът се е подписал за европейска подкрепа за Украйна, но после се е опитал да извърти нещата така все едно се е съгласил с резерви.

„Подписът си е там, а резервите са, за да може да продадете пред неговите избиратели, че нещо там се е запънал. Как Дачков ще го обясни на неговите хора, не знам. Ще го слушам с голям интерес„, заяви Борисов.

Той коментира още, че ГЕРБ не са антируска партия, а са против водената срещу Украйна война. И напомни, че той самият е един от първите, които са заявили, че искат да виждат в Черно море платноходки, а не военни действия.

„А не сега да има обява: „Който иска да види как руски дрон унищожава украински кораб, добре дошъл на Слънчев бряг„, заяви лидерът на ГЕРБ.