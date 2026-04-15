Ново проучване: ПП-ДБ и ДПС ще се борят до последно за третото място

Това показват данните от проучване на Центъра за анализи и маркетинг на математика Юлий Павлов. То е направено в периода между 3 – 14 април, като са анкетирани 1011 пълнолетни граждани по метода двустепенна гнездова извадка с вероятност, пропорционална на размера на гнездата. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50%-ни дялове, 95% гаранционна вероятност 3.1%.

„Борбата ще е за третото място – между ПП-ДБ и ДПС“, каза Юлий Павлов, директор на Центъра за анализи и маркетинг, който представи данните от проучването.

Той посочи, че коалицията на Радев ще има 90 депутати в следващия парламент, ГЕРБ-СДС ще е с 55 депутати, коалиция ПП-ДБ – 34, ДПС – 31 и „Възраждане“ – 20.

На кантар под чертата остават коалиция „БСП-Обединена левица“ с 4,2% или евентуално биха влезли в парламента 10 „червени“ депутати.

Под чертата за влизане в Народното събрание остават МЕЧ с 2,8%, „Сияние“ с 2,1%, „Величие“ с 2%, Коалиция „Синя България“ с 1,1%, ИТН и АПС с 0,9%.

54,1% от анкетираните са заявили, че ще гласуват и знаят за кого. 17,3% ще гласуват, но още не са решили за кого, а 11,3 на сто тепърва ще решават дали да отидат до урните.

15.6% няма да гласуват, а 1,8% нямат отговор на този въпрос. „Вероятната избирателна активност на вота в неделя се очаква да бъде малко над 3 млн. души“, посочи Павлов.

Близо 55% от всички с право на глас и 63,2% от гласуващите смятат, че след изборите парламентът трябва да излъчи редовно провителство, дори и с цената на големи компромиси.

33,4% от всички избиратели вярват, че новият парламент ще успее да излъчи редовно правителство.

Доверие към политиците

С най-високо доверие са Румен Радев и Илияна Йотова – с 47% доверие и около 42% недоверие. Служебният премиер Андрей Гюров е единственият политик с рейтинг на доверие 21,8%, но при него неодобрението е 61%.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски има 7% доверие, което е резултат от неговата работа на терен. Въпреки това той остава лидер по недоверие – с близо 90%.

Ахмед Доган и Слави Трифонов са другите двама лидери с недоверие над 80%.

Кой е най-сериозният проблем?

44% от анкетираните са отговорили, че това са високите цени и инфлацията. За 14% това са ниските доходи. Според 17,5% най-големият проблем е лошото управление. За 16% това е корупцията и съдебната реформа.