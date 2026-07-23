23.07.2026 | 11:12

Новото проучване на „Маркет линкс“ е социологическо фентъзи

За първи път агенция мери проценти за несъществуваща коалиция/партия

От цялата социология най-ми е кеф да чета „Маркет линкс“. Социологически фентъзи епос сравним с „Песни за огън и лед“ – електорална кръв тече по стълбите, глави на партии се търкалят по площада, а гордият, но тих герой – градската десница – стои в сенките с нарастваща мощ и чака своя час да дойде…

Няма да коментирам резултатите. „Прогресивна България“ сигурно губи част от доверието в себе си. У нас нищо не ерозира повече от изпълнителната власт и американските искания :))) Но за първи път виждам социологическа агенция да мери проценти за несъществуваща коалиция/партия. Потърсих няколко пъти къде в простраството съществува субект на име „ПП-ДБ“ и не го открих. В парламента поне такъв не съществува.

По каква логика една агенция е решила да мери процентите на такова фентъзи образувание? Сега ще раждаме несъществуващи коалиции ли? За да можем да изкараме градското дясно пред ГЕРБ? Ами направо да мерим коалиция ПП-ДБ-Урсула фон дер Лайен-Съюз на палавите джен-зи депутатки?

Наясно съм, че реалността никога не е интересувала „Маркет линкс“, точно както писателят на фентъзи пет пари не дава за околния свят, а е потънал в своето въображение, но нека да припомним, че става дума за агенцията, която три седмици преди изборите гордо обяви, че ГЕРБ и ПБ са с изравнени сили.

И вероятно в някакъв алтернативен крачол на вселената е точно така, но тук ситуацията се оказа мъничкоооо по-различна, нали така? И на този фон не са виновни авторите на социологическо фентъзи, а медиите, които отново и отново ги възкресяват от отровната мъгла, въпреки, че ако социолозите бяха GPS-карта тръгвайки за Бургас отдавна щяхме да се окажем в Източен Тимор.

Коментар на Александър Симов

