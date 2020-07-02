Осемте джуджета 2: Прокуратурата има механизъм за фалшиви документи (ВИДЕО)

виц на деня

Съпруг и съпруга спят. Изведнъж жената се стряска на сън и изкрещява:

– Мъжът ми си идва!

Съпругът й скача и се пъхва в гардероба. Излиза и гледа гузно. Жената седи, подпряла глава с двете си ръце, той сяда до нея, потупва я по рамото и казва:

– Няма нищо, мила, и двамата сме се поизнервили напоследък…