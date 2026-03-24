24.03.2026 | 20:47

От Ормуз до Босфора. Петте „гърла на бутилки“ за световната търговия

Кризата в Ормузкия проток ясно показва колко уязвима е световната търговия поради ограничения брой тесни водни пътища

Конфликтът в Иран дестабилизира енергийните и суровинните пазари. Техеран фактически затвори тесния Ормузки проток (взима такса за безопасно преминаване — б. ред.) — ключов маршрут за транспортиране на петрол, като през последните две седмици атакува повече от десетина кораба, опитващи се да преминат през този воден път. Доналд Тръмп оказва натиск върху европейските съюзници, като изисква от тях да съдействат за осигуряването на сигурността в пролива. В противен случай ще бъде „много лошо за бъдещето на НАТО“.

Нарушаването на корабоплаването в Персийския залив доведе до рязък скок в цените на петрола от сорта „Брент“ — от около 70 щатски долара (53 британски лири) за барел до повече от 100 долара. Под удар попадна и световната търговия с много други стоки — от потребителски стоки до селскостопански суровини.

Кризата обаче разкри и по-широкообхватен проблем: световната търговия зависи от изненадващо малък брой тесни водни пътища, които често се наричат „теснини“ в морските маршрути. По-долу е представен преглед на ключовите стратегически възли на световната търговия и оценка на тяхната уязвимост към възможни сривове.

1. Ормузкият проток

Ормуз — най-важното в света „тесно място“ за енергетиката. Свързвайки Персийския залив с Арабско море, той осигурява транспортирането на около 39% от морската търговия със суров нефт и 19% от природния газ. За разлика от повечето подобни възли, за страните от Персийския залив не съществува жизнеспособна алтернатива на Ормузкия проток за износ на енергийни суровини.

От 80-те години насам Иран периодично заплашва да затвори Ормузкия проток. Въпреки това, прекъсванията в корабоплаването от края на февруари, когато САЩ и Израел за първи път нанесоха въздушни удари по територията на Иран, се превърнаха в най-сериозната ескалация от десетилетия насам. Това доведе до най-голямото в историята прекъсване на доставките на петрол и рязък скок на световните цени.

Последиците от настоящите прекъсвания в корабоплаването в Персийския залив далеч надхвърлят сферата на енергетиката. През региона ежегодно преминават над 26 милиона контейнера, а оттук се изнасят значителни количества торове. Ето защо продължителните прекъсвания на морските превози неизбежно ще окажат пряко влияние върху цената на световното производство на храни.

2. Суецкият канал

Свързва Червено море със Средиземно море, съкращавайки пътя между Азия и Европа с поне 10 дни. През този воден път преминават 10% от световната морска търговия, включително 22% от контейнерните превози, 20% от доставките на автомобили и 10% от суровия нефт.

Каналът е под пълния контрол на Египет, поради което вероятността от преки външни заплахи за него е малка. Въпреки това той не е защитен от аварии, както показа заседналият на плитчина контейнеровоз „Ever Given“ през 2021 г. Корабът блокира канала в продължение на цели шест дни, нанасяйки щети на световната търговия в размер на почти 10 милиарда щатски долара.

Най-уязвимата част от това тясно място е Баб-ел-Мандеб — проливът в южния край на Червено море. Атаките срещу търговски кораби от страна на подкрепяната от Иран хуситска групировка в Йемен в периода от 2023 до 2025 г., които те извършваха в отговор на войната на Израел срещу ХАМАС в Газа, принудиха много компании да пренасочат маршрутите си, заобикаляйки Африка.

Това доведе до намаляване на потока от кораби през Суецкия канал от над 26 000 през 2023 г. до около 13 000 през 2024 г. Наскоро лидерите на хуситите заплашиха да възобновят атаките срещу търговското корабоплаване в отговор на ударите на Израел и САЩ срещу Иран, като предупредиха в официални изявления, че „пръстите им вече са на спусъка“.

3. Панамският канал

Свързвайки Тихия и Атлантическия океан, Панамският канал осигурява около 2,5% от световната морска търговия. Делът изглежда скромен, но по този път преминават предимно скъпи и стратегически важни стоки: товари в контейнери, автомобили и зърно. През канала преминават около 40% от всички контейнерни превози на САЩ, оценявани на 270 милиарда долара годишно.

Уязвимостта му се дължи както на климатични, така и на геополитически фактори. През 2023 и 2024 г. силна суша доведе до рязко понижение на нивото на водата в сладководните резервоари на канала, което наложи въвеждането на ограничения за броя и размера на корабите. След това, в началото на 2025 г., Тръмп заплаши да поеме контрола над канала, позовавайки се на опасения относно управлението на някои от неговите пристанища от компанията Hutchison, базирана в Хонконг.

4. Малакският пролив

Най-натовареното морско трасе в света. През него преминават 24% от цялата световна морска търговия, включително 45% от превозите на суров нефт и 26% от превозите на автомобили. Тук се намира и Сингапур, където е разположен вторият по натовареност контейнерен пристанищен комплекс в света. Малака е основният маршрут, по който Китай, Япония и Южна Корея получават вносните си енергийни ресурси. Почти 80% от вноса на петрол в Китай преминава през този проток — зависимост, която в Пекин наричат „малаккската дилема“.

Пиратството остава постоянен проблем в този район: през 2025 г. в Малакския пролив бяха регистрирани над 130 инцидента. По-сериозният риск обаче е свързан с геополитиката. Всяко изостряне на напрежението между Китай и САЩ или Индия в борбата за морско господство в региона може сериозно да наруши корабоплаването през пролива. Малака също е изложена на природни бедствия, включително цунами и вулканична активност. Така например, цунамито на Коледа през 2004 г. нанесе значителни щети на крайбрежната инфраструктура при южния вход на пролива.

5. Турските проливи

Турските проливи — Босфор и Дарданелите — са единственият морски път между Черно море и Средиземно море. През тях преминават 3% от световната морска търговия. Въпреки че този дял може да изглежда малък, той включва около 20% от световния износ на пшеница от Украйна, Русия и Румъния.

В най-тясното си място проливите са широки едва 700 метра и, преминавайки през центъра на Истанбул в Турция, затрудняват корабоплаването, като често се случват леки сблъсъци. Съгласно Конвенцията от Монтрьо Турция контролира военния достъп до проливите — правомощие, от което Анкара се възползва след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., като ограничи движението на военни кораби, но запази отворено търговското корабоплаване. По-нататъшно ескалиране на напрежението в Черноморския регион може да наруши този баланс и да разтърси световните пазари на зърно. Високата сеизмична активност в региона също повишава нивото на риск.

Настоящата криза в Ормузкия пролив ясно показа колко уязвима е световната търговия поради зависимостта си от ограничен брой тесни водни пътища. Въпреки това петте маршрута, изброени по-горе, далеч не са единствените „теснини“ в световната търговия.

Общо в света има до 24 подобни морски възли, включително такива важни водни пътища като Тайванския, Дувърския и Беринговия проливи. Всеки от тях е изложен на своя комбинация от рискове — геополитическо напрежение, климатични промени, пиратство, аварии или природни бедствия.

